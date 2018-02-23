З 1 листопада на дорогах всіх міст України – обмеження швидкості руху до 50 км/год

Правила дорожнього руху не змінюються - вони переходять на «зимовий період».Про це в пряму ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліціїЗимовий період – це завжди період підвищеної небезпеки для всіх учасників дорожнього руху. Відтак на тих ділянках доріг, де було дозволено підвищення обмеження швидкості до 80 км/год, дорожні знаки будуть змінені на обмеження швидкості до 50 км/год.Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, що пункт Правил дорожнього руху 12.8 існує вже давно й можливість встановлення іншого швидкісного режиму на літній період там передбачена:«У деяких містах нашої країни, зокрема Києві та Дніпрі, на тих ділянках дорожнього руху, де це дозволяють і дорожні обставини, і безпека дорожнього руху, встановлювались знаки вищого обмеження швидкості. Тобто 80 км/год на літній період. Цей період зараз закінчується і вже з 1 листопада вказані знаки будуть змінені на стандартні, тобто обмеження швидкості - 50 км/год. Таким чином, Правила фактично не змінюються, а наступає зимовий період, який не передбачає інші обмеження швидкості руху».Олексій Білошицький зазначив, що швидкісний режим на дорогах фіксують понад 300 камер. Також близько 200 приладів TruCAM, які дозволяють фіксувати перевищення швидкості в ручному режимі, використовують патрульні поліцейські.«Саме таким комплексним методом досягається контроль над дотриманням водіями швидкісного режиму. За рік поліцейські притягують до відповідальності мільйони порушників, але все ж перевищення швидкості лишається актуальною проблемою. Потрібно не тільки контролем досягати результату, а й змінами до законодавства шляхом введення дієвих, ефективних механізмів. Наприклад, штрафних балів за численні порушення Правил дорожнього руху. Адже є порушники, які протягом року по 25 разів вдаються до порушень, мають численні штрафи. Тож в такому випадку має діяти більш суворе покарання за систематичність цих порушень. Ці законопроєкти подані та наразі перебувають на розгляді», - повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України.Також правоохоронець надав низку порад для водіїв та пішоходів щодо того, як підготуватись до зимового періоду та максимально захистити себе від небезпечних наслідків нехтування Правилами дорожнього руху.