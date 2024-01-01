Росіяни продовжують штурми: найбільше атак - на Курахівському напрямку

Протягом минулої доби в Україні зафіксовано 171 бойове зіткнення. Учора ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’яти ракетних ударів із застосуванням 13 ракет, а також 65 авіаударів (130 КАБ). Крім цього, здійснив більш ніж 4500 обстрілів, з них 169 – із реактивних систем залпового вогню.На Харківському напрямку росіяни 11 разів штурмували у районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця. Про це повідомили в Генштабі.На Куп’янському напрямку відбулося 28 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Новоосинового, Грушівки, Піщаного, Глушківки, Лозової, Кругляківки, Петропавлівки, Колісниківки та Вишневого.На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Макіївки, Невського, Зарічного та Торського.На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази у районах Калинівки, Ступочок та Предтечиного.На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив дев’ять атак неподалік Торецька, Дачного та Щербинівки.На Покровському напрямку захисники зупинили 26 штурмових і наступальних дій окупантів у бік Новотроїцького, Миролюбівки, Променя, Красного Яру та Крутого Яру. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населеного пункту Селидове.На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Новодмитрівка та Георгіївка. Окрім того, ворог атакував у бік Кремінної Балки, Цукуриного, Новоселидівки, Костянтинівки, Антонівки та Катеринівки.На Времівському напрямку противник здійснив два штурми наших позицій в районах Роздольного та Богоявленки. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.На Оріхівському напрямку окупанти атакували у бік Малої Токмачки.На Придніпровському напрямку російські загарбники п’ять разів намагалися витіснити з позицій наші підрозділи. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.На кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворог з території Росії активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.