Вночі окупанти запустили по Україні 136 ударних дронів

Вночі окупанти запустили по Україні 136 ударних дронів
У ніч на 16 жовтня 2024 року ворог завдав удару по Донеччині зенітною керованою ракетою С-300/400 із тимчасово окупованої території області, керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівщині із повітряного простору Курської області, а також 136-ма ударними БпЛА.

Як повідомили у Повітряних силах, районами пусків дронів є Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.

До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 07.00 в результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Внаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, інформація уточнюється.

Понад 20 БпЛА знаходяться в повітряному просторі України. Бойова робота триває.Крім того, два ворожі безпілотники повернулись назад у напрямку РФ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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