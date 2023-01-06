Від початку епідсезону на ГРВІ чи COVID-19 перехворіли понад 7,5 тисяч волинян

Від початку епідсезону, який стартував на початку жовтня, на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та коронавірус перехворіли понад 7,5 тисяч волинян.Це на 10% менше аналогічного періоду епідсезону 2023-2024 років, повідомили в обласному Центрі контролю і профілактики хвороб.Загалом, кажуть епідеміологи, рівень захворюваності за останній тиждень, з 7 по 13 жовтня, дещо зменшився. Зареєстрували 3 495 випадків ГРВІ, зокрема, 53 випадки COVID-19. У порівнянні з минулим тижнем захворюваність на ГРВІ знизилася на 13,5%, на коронавірусну хворобу — на 50%.Більшість недужих — діти до 17 років. За тиждень до лікарень потрапили 69 людей. У шістьох із них підтвердили коронавірусну інфекцію.Як додали в Центрі контролю і профілактики хвороб, наразі в області найбільше циркулюють риновіруси і штами COVID-19.