Луцький зоопарк відзначить 45-річний ювілей: програма святкування
Сьогодні, 08:20
Лучан кличуть відзначити Свято гарбуза та 45-ліття Луцького зоопарку.
Подія відбудеться 20 жовтня о 12:00.
«Хай як нам усім зараз важко, проте маємо дарувати собі позитив і радість, аби мати сили і далі працювати на перемогу.
Тож впевнені, що цьогоріч наше Свято гарбуза буде особливо теплим, бо всі хочемо хоча б на кілька годин поринути в атмосферу щирих посмішок і безтурботності.
А заодно спільно відзначимо те, що вже 45 років колектив Луцького зоопарку піклується про комфорт гостей та добробут тварин, працює над збереженням природно-заповідного фонду, займається науковою та просвітницькою роботою», – повідомили у зоопарку.
Що чекає на відвідувачів:
Сімейні майстер-класи, де дітки зможуть навчитися створювати власні маленькі шедеври.
Екскурсії, під час яких всі дізнаються чимало нового про нашу колекцію.
Показові годівлі підопічних – із можливістю стати су-шефами наших доглядачів.
А веселі ігри та квести проведе івент-студія «Гарбузик».
Родзинкою дня стане частування. У зоопарку приготують для гостей справжню гарбузову кашу на вогні та смачні напої, які додадуть тепла у цей осінній день.
«А ще зазнімкуєтеся у фотозонах. Але, водночас, не забувайте, що вся наша територія – то чудова фотозона на кілька гектарів. Тож почистіть пам’ять на фотоапаратах та смартфонах, бо коли потрапите до нас, вас уже буде не спинити! І світлини на фоні осінніх пейзажів або наших звірят стануть чудовою згадкою на багато років.
Отож, чекаємо на вас у неділю, 20 жовтня, на 12:00. Вхідний квиток до зоопарку – це все, що вам потрібно, аби долучитися до цього осіннього дійства. Тому – плануйте вже, аби не пропустити чудову нагоду провести час з родиною на свіжому повітрі, відволіктися від турбот та отримати позитивні емоції, аби з новими силами жити, попри війну, і працювати на нашу спільну перемогу!» – йдеться у повідомленні.
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Подія відбудеться 20 жовтня о 12:00.
«Хай як нам усім зараз важко, проте маємо дарувати собі позитив і радість, аби мати сили і далі працювати на перемогу.
Тож впевнені, що цьогоріч наше Свято гарбуза буде особливо теплим, бо всі хочемо хоча б на кілька годин поринути в атмосферу щирих посмішок і безтурботності.
А заодно спільно відзначимо те, що вже 45 років колектив Луцького зоопарку піклується про комфорт гостей та добробут тварин, працює над збереженням природно-заповідного фонду, займається науковою та просвітницькою роботою», – повідомили у зоопарку.
Що чекає на відвідувачів:
Сімейні майстер-класи, де дітки зможуть навчитися створювати власні маленькі шедеври.
Екскурсії, під час яких всі дізнаються чимало нового про нашу колекцію.
Показові годівлі підопічних – із можливістю стати су-шефами наших доглядачів.
А веселі ігри та квести проведе івент-студія «Гарбузик».
Родзинкою дня стане частування. У зоопарку приготують для гостей справжню гарбузову кашу на вогні та смачні напої, які додадуть тепла у цей осінній день.
«А ще зазнімкуєтеся у фотозонах. Але, водночас, не забувайте, що вся наша територія – то чудова фотозона на кілька гектарів. Тож почистіть пам’ять на фотоапаратах та смартфонах, бо коли потрапите до нас, вас уже буде не спинити! І світлини на фоні осінніх пейзажів або наших звірят стануть чудовою згадкою на багато років.
Отож, чекаємо на вас у неділю, 20 жовтня, на 12:00. Вхідний квиток до зоопарку – це все, що вам потрібно, аби долучитися до цього осіннього дійства. Тому – плануйте вже, аби не пропустити чудову нагоду провести час з родиною на свіжому повітрі, відволіктися від турбот та отримати позитивні емоції, аби з новими силами жити, попри війну, і працювати на нашу спільну перемогу!» – йдеться у повідомленні.
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