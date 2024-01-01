Луцький зоопарк відзначить 45-річний ювілей: програма святкування

Лучан кличуть відзначити Свято гарбуза та 45-ліття Луцького зоопарку.Подія відбудеться 20 жовтня о 12:00.«Хай як нам усім зараз важко, проте маємо дарувати собі позитив і радість, аби мати сили і далі працювати на перемогу.Тож впевнені, що цьогоріч наше Свято гарбуза буде особливо теплим, бо всі хочемо хоча б на кілька годин поринути в атмосферу щирих посмішок і безтурботності.А заодно спільно відзначимо те, що вже 45 років колектив Луцького зоопарку піклується про комфорт гостей та добробут тварин, працює над збереженням природно-заповідного фонду, займається науковою та просвітницькою роботою», – повідомили у зоопарку.Що чекає на відвідувачів:Сімейні майстер-класи, де дітки зможуть навчитися створювати власні маленькі шедеври.Екскурсії, під час яких всі дізнаються чимало нового про нашу колекцію.Показові годівлі підопічних – із можливістю стати су-шефами наших доглядачів.А веселі ігри та квести проведе івент-студія «Гарбузик».Родзинкою дня стане частування. У зоопарку приготують для гостей справжню гарбузову кашу на вогні та смачні напої, які додадуть тепла у цей осінній день.«А ще зазнімкуєтеся у фотозонах. Але, водночас, не забувайте, що вся наша територія – то чудова фотозона на кілька гектарів. Тож почистіть пам’ять на фотоапаратах та смартфонах, бо коли потрапите до нас, вас уже буде не спинити! І світлини на фоні осінніх пейзажів або наших звірят стануть чудовою згадкою на багато років.Отож, чекаємо на вас у неділю, 20 жовтня, на 12:00. Вхідний квиток до зоопарку – це все, що вам потрібно, аби долучитися до цього осіннього дійства. Тому – плануйте вже, аби не пропустити чудову нагоду провести час з родиною на свіжому повітрі, відволіктися від турбот та отримати позитивні емоції, аби з новими силами жити, попри війну, і працювати на нашу спільну перемогу!» – йдеться у повідомленні.