Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 16 жовтня
Сьогодні, 03:06
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 16 жовтня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
16 жовтня очікується підвищення сонячної активності до К-індексу 5 (червоний рівень) – магнітна буря.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
16 жовтня очікується підвищення сонячної активності до К-індексу 5 (червоний рівень) – магнітна буря.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
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