Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 16 жовтня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 16 жовтня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.16 жовтня очікується підвищення сонячної активності до К-індексу 5 (червоний рівень) – магнітна буря.Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.