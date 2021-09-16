У Луцькому районі рибалка спіймав щуку вагою понад 7 кілограмів
Сьогодні, 01:30
У Луцькому районі у ставу рибалка спіймав щуку вагою 7,8 кг.
Про це написали у фейсбук-спільноті Рибалка на Волині, пише ВСН.
Леонід Панечко зазначив, що спіймав величезну щуку на маленький воблер у місцевому ставу у селі Чаруків
«Мій вчорашній трофей 7850 гр. Чаруків», - йдеться в дописі.
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Про це написали у фейсбук-спільноті Рибалка на Волині, пише ВСН.
Леонід Панечко зазначив, що спіймав величезну щуку на маленький воблер у місцевому ставу у селі Чаруків
«Мій вчорашній трофей 7850 гр. Чаруків», - йдеться в дописі.
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