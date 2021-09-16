У Луцькому районі рибалка спіймав щуку вагою понад 7 кілограмів

У Луцькому районі рибалка спіймав щуку вагою понад 7 кілограмів
У Луцькому районі у ставу рибалка спіймав щуку вагою 7,8 кг.

Про це написали у фейсбук-спільноті Рибалка на Волині, пише ВСН.

Леонід Панечко зазначив, що спіймав величезну щуку на маленький воблер у місцевому ставу у селі Чаруків

«Мій вчорашній трофей 7850 гр. Чаруків», - йдеться в дописі.

У Луцькому районі рибалка спіймав щуку вагою понад 7 кілограмів

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Теги: рибалка, волинянин
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