Хворіють і жінки, і чоловіки: скільки випадків раку молочно залози виявили на Волині

Хворіють і жінки, і чоловіки: скільки випадків раку молочно залози виявили на Волині
На Волині від початку 2024 року виявили 272 випадки раку молочної залози, обстеживши майже 5 тисяч жінок.

Про це 15 жовтня, у Всесвітній день боротьби з раком молочної залози, розповів Суспільному завідувач мамологічного відділення Волинського обласного онкоцентру Володимир Федорчук. Зі слів лікаря, рак грудей — одне з найпоширеніших захворювань серед жінок, але трапляється ця хвороба і у чоловіків.

Далі розповідаємо історії пацієнтів Волинського онкоцентру, які лікуються від раку молочної залози.

"Спершу не приділяла цьому уваги"

Волинянці Лілії Пономаренко — 57 років. Пухлину в грудях жінка виявила у січні цього року. До лікаря, каже, звернулася не одразу. Додає: симптомів онкології не відчувала.

"Руку мені тягнуло, я спершу не приділяла цьому уваги, а потім вже пішла до лікаря. За цей час пройшла вісім хімій. Зробили мені операцію. Видалили пухлину і зараз лежу на реабілітації", — розповіла пацієнтка.

Жінка додала: жалкує, що довго не наважувалася на візит до лікаря і радить іншим не нехтувати здоров'ям: "Раджу двічі на рік проходити обов'язково гінеколога, раз в один чи два роки робити мамографію. Бо рак — це така болячка…"

"Донька порадила звернутися до мамолога"

Ще одна пацієнтка мамологічного відділення Волинського онкоцентру — 60-річна Тетяна. Жінку прооперували чотири дні тому. Спілкуватися із журналістами вона погодилася на умовах анонімності.

Зі слів Тетяни, до лікаря вона потрапила за порадою доньки.

"Лікар заспокоїв, що це лікується, спочатку я пила ліки, які він призначив і пухлина в мене зменшилася. Але запропонував прооперуватися, щоб потім не було наслідків.. Це відділення, яке рятує дуже багатьох жінок. Мене нічого не турбувало, тому профілактика це важливо", — говорить Тетяна.

Пацієнтка також розповіла, що у відділенні перебуває на державному утриманні, за обстеження і операцію нічого не платила.

"Сам не знаю, де воно взялося"

Рак молочної залози у чоловіків виявляють рідше, ніж у жінок, але такі пацієнти теж трапляються в онкоцентрі. Василю — 65 років, позаду у нього вісім курсів хіміотерапії. Нині чоловік готується до операції.

"Сам не знаю, де воно взялося. Прийшов, перевірився та й сказали, що це рак. Мені нічого не боліло і не турбувало", — ділиться пацієнт.

"Щодня по 2-3 операції"

На лікуванні у мамологічному відділенні зараз перебуває 24 пацієнти, розповів завідувач відділення Володимир Федорчук. Найстаршій пацієнтці виповнилося 77 років, наймолодшій — 38.

"Щодня в нас 2-3 операції з приводу раку молочної залози. За 9 місяців в нас 72 % це 1-2 стадія, 28 % — це 3-4 стадія раку молочної залози. В рік буває 4-5 чоловіків, що ми їх оперуємо і вони те ж саме лікування отримують, що й жінки", — додає Володимир Федорчук.

Аби вчасно виявити новоутворення й мати більші шанси на одужання, кожна жінка має щорічно робити обстеження молочних залоз, говорить завідувач рентгенологічного відділення онкоцентру Анатолій Самусь.

"Після 40 років обстеження проводиться один раз на два роки, а після 55 — один раз на рік. Треба мати електронне направлення одночасно як до мамолога, так і на мамографічне обстеження. В нас є пересувний мамограф, але, у зв’язку військовим станом він працює на зараз базі обласного військкомату", — сказав заввідділення.

Зі слів онкохірурга Володимира Федорчука, щороку на Волині діагностують до 300 випадків раку молочної залози.


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Теги: рак, лікування, Волинь
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