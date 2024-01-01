Скільки коштують лісові гриби на Волині





Які види лісових грибів та за скільки там продають - дізнавалися журналісти



Ціни на гриби у Рожищі відчутно нижчі, ніж у Луцьку, що робить місцевий ринок особливо привабливим для гурманів. Наприклад, за кілограм білих грибів тут просять 250 гривень, у той час як у Луцьку їхня вартість може сягати від 300 гривень. Польські гриби – одні з найпопулярніших серед покупців, коштують близько 100 гривень за кілограм. Красноголовці продають по 130 гривень, що також дешевше, ніж на ринку в обласному центрі.



Особливу увагу привертає пропозиція чищених маслюків, які коштують від 80 до 100 гривень за кілограм. Це зручний варіант для тих, хто хоче зекономити час на приготуванні, оскільки ці гриби вже готові до використання в кулінарії. Окрім того, на ринку можна знайти й грибне асорті – суміш маслюків, рижиків та піддубців, яке продають за ціною 80 гривень за кілограм.



Багатьох хвилює питання, як заготовити лісові гриби на зиму. Є два простих способи: заморозка та сушіння. Щоб заготовки вийшли якісними, потрібно обробити гриби якомога швидше: в день їх збору або, максимум, на наступний.



Як заморозити гриби на зиму?



Замороження – найпростіший спосіб заготівлі грибів, так як дозволяє максимально зберегти їхній смак та аромат. Цей спосіб ідеально підходить для заготівлі великих грибів, таких як білі або польські. Спочатку потрібно перебрати гриби та відкласти зів’ялі, якщо такі є. З них можна приготувати грибний суп, пасту або використовувати для ароматизації олії. Потім потрібно протерти гриби чистою бавовняною ганчіркою або марлею, адже якщо помити гриби перед заморожуванням, вони вберуть у себе воду і перетворяться в желеподібну масу, після розморожування.



Нижню частину ніжки потрібно відрізати. Далі гриби слід порізати на шматочки, якщо знайдете всередині хробаків - гриби доведеться викинути. При складанні грибів до поліетиленового пакету потрібно максимально вичавити з нього повітря, але так, щоб не пошкодити гриби. Після цього покласти гриби у морозильну камеру.



Як засушити гриби на зиму?



Ще один спосіб заготівлі грибів – сушка. Підготувати їх до сушіння потрібно так само, як і до заморожування, не використовуючи миття у воді. Сушити гриби можна на свіжому повітрі, нанизавши на нитку, можна в спеціальній сушарці, розклавши рівномірним шаром або в духовці при температурі 60 градусів протягом 6-8 годин. Після цього гриби потрібно перекласти в паперові або тканинні пакети. Перед використанням сухих грибів їх потрібно промити і запарити гарячою водою мінімум на 10 хвилин. Після цього можна додавати їх до супу або пасти.



Мариновані гриби – справжній делікатес. Їх можна подавати як закуску з нарізаною цибулею, а також додавати в салати, пасту, піцу, бургери. Але маринувати потрібно лише свіжі та попередньо очищені гриби. Замаринувати також можна і заморожені гриби. Спеції використовуйте на свій розсуд, але зайвою кількістю приправ легко «вбити» вишуканий смак грибів. Тому кількох бутонів гвоздики та горошин чорного перцю разом з одним лавровим листом буде цілком достатньо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому районі, попри прохолодну осінню погоду, триває активний збір грибів. Ринок у містечку Рожище відомий своїм грибним асортиментом та доступними цінами.Які види лісових грибів та за скільки там продають - дізнавалися журналісти ВСН Ціни на гриби у Рожищі відчутно нижчі, ніж у Луцьку, що робить місцевий ринок особливо привабливим для гурманів. Наприклад, за кілограм білих грибів тут просять 250 гривень, у той час як у Луцьку їхня вартість може сягати від 300 гривень. Польські гриби – одні з найпопулярніших серед покупців, коштують близько 100 гривень за кілограм. Красноголовці продають по 130 гривень, що також дешевше, ніж на ринку в обласному центрі.Особливу увагу привертає пропозиція чищених маслюків, які коштують від 80 до 100 гривень за кілограм. Це зручний варіант для тих, хто хоче зекономити час на приготуванні, оскільки ці гриби вже готові до використання в кулінарії. Окрім того, на ринку можна знайти й грибне асорті – суміш маслюків, рижиків та піддубців, яке продають за ціною 80 гривень за кілограм.Багатьох хвилює питання, як заготовити лісові гриби на зиму. Є два простих способи: заморозка та сушіння. Щоб заготовки вийшли якісними, потрібно обробити гриби якомога швидше: в день їх збору або, максимум, на наступний.Замороження – найпростіший спосіб заготівлі грибів, так як дозволяє максимально зберегти їхній смак та аромат. Цей спосіб ідеально підходить для заготівлі великих грибів, таких як білі або польські. Спочатку потрібно перебрати гриби та відкласти зів’ялі, якщо такі є. З них можна приготувати грибний суп, пасту або використовувати для ароматизації олії. Потім потрібно протерти гриби чистою бавовняною ганчіркою або марлею, адже якщо помити гриби перед заморожуванням, вони вберуть у себе воду і перетворяться в желеподібну масу, після розморожування.Нижню частину ніжки потрібно відрізати. Далі гриби слід порізати на шматочки, якщо знайдете всередині хробаків - гриби доведеться викинути. При складанні грибів до поліетиленового пакету потрібно максимально вичавити з нього повітря, але так, щоб не пошкодити гриби. Після цього покласти гриби у морозильну камеру.Ще один спосіб заготівлі грибів – сушка. Підготувати їх до сушіння потрібно так само, як і до заморожування, не використовуючи миття у воді. Сушити гриби можна на свіжому повітрі, нанизавши на нитку, можна в спеціальній сушарці, розклавши рівномірним шаром або в духовці при температурі 60 градусів протягом 6-8 годин. Після цього гриби потрібно перекласти в паперові або тканинні пакети. Перед використанням сухих грибів їх потрібно промити і запарити гарячою водою мінімум на 10 хвилин. Після цього можна додавати їх до супу або пасти.Мариновані гриби – справжній делікатес. Їх можна подавати як закуску з нарізаною цибулею, а також додавати в салати, пасту, піцу, бургери. Але маринувати потрібно лише свіжі та попередньо очищені гриби. Замаринувати також можна і заморожені гриби. Спеції використовуйте на свій розсуд, але зайвою кількістю приправ легко «вбити» вишуканий смак грибів. Тому кількох бутонів гвоздики та горошин чорного перцю разом з одним лавровим листом буде цілком достатньо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію