16 жовтня на Волині: гортаючи календар

Особисте свято 16 жовтня у депутата Волинської обласної ради(на фото).Вітаємо його та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.Православна церква України 16 жовтня за новим стилем вшановує пам'ять мученика Лонгіна Сотника, який був присутній на розп'ятті Ісуса Христа і прийняв християнство, а також Лонгіна Києво-Печерського.16 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день гідності. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про права людини та забезпеченню поваги до гідності кожної людини. Ідея цього дня полягає в тому, щоб всі люди мали можливість жити з гідністю, без страху та дискримінації. Цей день був заснований 1948 року Радою ООН з прав людини, і він став важливим символом боротьби за права людини по всьому світу. Кожен рік має свою тематику, яка підкреслює різні аспекти гідності та прав людини.Також 16 жовтня Всесвітній день реанімації серця. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про серцево-судинні захворювання та важливості негайної допомоги при серцевім нападі. Основна мета цього дня - підвищити обізнаність населення про серцево-судинні захворювання та надати знання про техніки серцевої реанімації. Це допомагає зберегти життя людей, які можуть стати жертвами серцевого нападу.А ще 16 жовтня Міжнародний день займенників. Був заснований 2018 року. Це міжнародна ініціатива, яка акцентує на важливості використання займенників, з якими люди себе ідентифікують. День підкреслює важливість визнання та поваги до особових займенників як ключового аспекту людської гідності.16 жовтня святкують Міжнародний день ремонту. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість ремонту та обслуговування техніки та обладнання. Це також чудовий час, щоб знайти нові ідеї для власного дому або офісу, використовуючи ремонт як спосіб покращити свій простір.Також 16 жовтня Всесвітній день хліба. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість хліба для здоров'я та благополуччя людей по всьому світу. Хліб є основним джерелом калорій для багатьох людей, і його виробництво та розподіл є важливим аспектом глобальної продовольчої безпеки.А ще 16 жовтня Всесвітній день здорового харчування. Метою цього дня є підвищення обізнаності про важливість збалансованого харчування і правильного раціону для здоров'я. Важливий аспект цього дня – інформування людей про користь здорового харчування для профілактики хронічних захворювань, таких як діабет, серцево-судинні хвороби і ожиріння.