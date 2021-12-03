У музеї на Волині відкрили виставку пропагандистських трафаретів УПА. ВІДЕО

У Регіональному музеї українського війська та військової техніки у Луцьку презентували виставку пропагандистських трафаретів ОУН УПА.Виставку приурочили 82-й річниці від створення Української повстанської армії, розповів Суспільному зберігач фондів музею. Василь Карпюк. З його слів, усі трафарети були виготовлені у 1943-1944 роках на Волині.Всього в експозиції — 29 трафаретів. 24 із них були відреставровані. Публіці їх представили вперше.Як розповів директор Берестечківського народного музею Олег Дергай, трафарети раніше були знайдені у селі Ощів: "Молода сім’я купила ділянку, почали копати яму на каналізацію і випадково викопали цю колекцію трафаретів".Усі знайдені трафарети зроблені двома мовами: українською і російською."Усі покриті рідною фарбою. Українські були адресовані до жителів нашої території, а російські — для іноземних народів, які були в складі УПА, чи могли стати поповненням УПА", — додав Олег Дергай.Музейники кажуть: ці трафарети призначалися, щоб робити написи на держустановах, церквах і найбільш відвідуваних місцях."Трафарети виготовлені з оцинкованої бляхи, вони різні за товщиною, якщо була якась буква з помилкою, то її дороблювали заклепками чи дротиками алюмінієвими, чи мідними", — сказав директор Берестечківського музею.Виставка трафаретів у Регіональному музеї українського війська та військової техніки у Луцьку діятиме впродовж місяця.