У музеї на Волині відкрили виставку пропагандистських трафаретів УПА. ВІДЕО
15 жовтень, 22:37
У Регіональному музеї українського війська та військової техніки у Луцьку презентували виставку пропагандистських трафаретів ОУН УПА.
Виставку приурочили 82-й річниці від створення Української повстанської армії, розповів Суспільному зберігач фондів музею. Василь Карпюк. З його слів, усі трафарети були виготовлені у 1943-1944 роках на Волині.
Всього в експозиції — 29 трафаретів. 24 із них були відреставровані. Публіці їх представили вперше.
Як розповів директор Берестечківського народного музею Олег Дергай, трафарети раніше були знайдені у селі Ощів: "Молода сім’я купила ділянку, почали копати яму на каналізацію і випадково викопали цю колекцію трафаретів".
Усі знайдені трафарети зроблені двома мовами: українською і російською.
"Усі покриті рідною фарбою. Українські були адресовані до жителів нашої території, а російські — для іноземних народів, які були в складі УПА, чи могли стати поповненням УПА", — додав Олег Дергай.
Музейники кажуть: ці трафарети призначалися, щоб робити написи на держустановах, церквах і найбільш відвідуваних місцях.
"Трафарети виготовлені з оцинкованої бляхи, вони різні за товщиною, якщо була якась буква з помилкою, то її дороблювали заклепками чи дротиками алюмінієвими, чи мідними", — сказав директор Берестечківського музею.
Виставка трафаретів у Регіональному музеї українського війська та військової техніки у Луцьку діятиме впродовж місяця.
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Виставку приурочили 82-й річниці від створення Української повстанської армії, розповів Суспільному зберігач фондів музею. Василь Карпюк. З його слів, усі трафарети були виготовлені у 1943-1944 роках на Волині.
Всього в експозиції — 29 трафаретів. 24 із них були відреставровані. Публіці їх представили вперше.
Як розповів директор Берестечківського народного музею Олег Дергай, трафарети раніше були знайдені у селі Ощів: "Молода сім’я купила ділянку, почали копати яму на каналізацію і випадково викопали цю колекцію трафаретів".
Усі знайдені трафарети зроблені двома мовами: українською і російською.
"Усі покриті рідною фарбою. Українські були адресовані до жителів нашої території, а російські — для іноземних народів, які були в складі УПА, чи могли стати поповненням УПА", — додав Олег Дергай.
Музейники кажуть: ці трафарети призначалися, щоб робити написи на держустановах, церквах і найбільш відвідуваних місцях.
"Трафарети виготовлені з оцинкованої бляхи, вони різні за товщиною, якщо була якась буква з помилкою, то її дороблювали заклепками чи дротиками алюмінієвими, чи мідними", — сказав директор Берестечківського музею.
Виставка трафаретів у Регіональному музеї українського війська та військової техніки у Луцьку діятиме впродовж місяця.
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