На Волині у лісі заблукала жінка

На Волині у лісі заблукала жінка
Волинські рятувальники залучались до проведення пошуків заблукалої людини.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Вчора ввечері, 15 жовтня, співробітники ДСНС області залучались до пошуків літньої жіночки, яка пішла в ліс та не повернулась. Подія трапилась поблизу села Омельно Ківерцівської громади Луцького району.

До пошуків залучались 7 співробітників цивільного захисту, 2 одиниці техніки, співробітники поліції та кінолог, лісового господарства, місцеве населення. Рятувальники застосували до пошуків безпілотний літальний апарат з тепловізором. Вночі знайти людину не вдалось.
На Волині у лісі заблукала жінка

На щастя, вранці заблукала жіночка самостійно змогла вийти з лісу та повернулась додому.
На Волині у лісі заблукала жінка
На Волині у лісі заблукала жінка

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Теги: Волинь, жінка, ліс
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