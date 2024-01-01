На Волині у лісі заблукала жінка
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Волинські рятувальники залучались до проведення пошуків заблукалої людини.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вчора ввечері, 15 жовтня, співробітники ДСНС області залучались до пошуків літньої жіночки, яка пішла в ліс та не повернулась. Подія трапилась поблизу села Омельно Ківерцівської громади Луцького району.
До пошуків залучались 7 співробітників цивільного захисту, 2 одиниці техніки, співробітники поліції та кінолог, лісового господарства, місцеве населення. Рятувальники застосували до пошуків безпілотний літальний апарат з тепловізором. Вночі знайти людину не вдалось.
На щастя, вранці заблукала жіночка самостійно змогла вийти з лісу та повернулась додому.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вчора ввечері, 15 жовтня, співробітники ДСНС області залучались до пошуків літньої жіночки, яка пішла в ліс та не повернулась. Подія трапилась поблизу села Омельно Ківерцівської громади Луцького району.
До пошуків залучались 7 співробітників цивільного захисту, 2 одиниці техніки, співробітники поліції та кінолог, лісового господарства, місцеве населення. Рятувальники застосували до пошуків безпілотний літальний апарат з тепловізором. Вночі знайти людину не вдалось.
На щастя, вранці заблукала жіночка самостійно змогла вийти з лісу та повернулась додому.
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