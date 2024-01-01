На Волині у лісі заблукала жінка





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Вчора ввечері, 15 жовтня, співробітники ДСНС області залучались до пошуків літньої жіночки, яка пішла в ліс та не повернулась. Подія трапилась поблизу села Омельно Ківерцівської громади Луцького району.



До пошуків залучались 7 співробітників цивільного захисту, 2 одиниці техніки, співробітники поліції та кінолог, лісового господарства, місцеве населення. Рятувальники застосували до пошуків безпілотний літальний апарат з тепловізором. Вночі знайти людину не вдалось.



На щастя, вранці заблукала жіночка самостійно змогла вийти з лісу та повернулась додому.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські рятувальники залучались до проведення пошуків заблукалої людини.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Вчора ввечері, 15 жовтня, співробітники ДСНС області залучались до пошуків літньої жіночки, яка пішла в ліс та не повернулась. Подія трапилась поблизу села Омельно Ківерцівської громади Луцького району.До пошуків залучались 7 співробітників цивільного захисту, 2 одиниці техніки, співробітники поліції та кінолог, лісового господарства, місцеве населення. Рятувальники застосували до пошуків безпілотний літальний апарат з тепловізором. Вночі знайти людину не вдалось.На щастя, вранці заблукала жіночка самостійно змогла вийти з лісу та повернулась додому.

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