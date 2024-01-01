На Волині водій на смерть збив 69-річну жінку





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 16 жовтня, близько 07:00 години поблизу села Дачне. 27-річний ківерчанин, керуючи автомобілем Renault, допустив наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину, попередньо, поблизу пішохідного переходу.



Від отриманих травм вона померла на місці події. Особу потерпілої встановлено - це 69-річна місцева мешканка.



Водія освідували, він за кермом був тверезий.



На місці продовжують працювати слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські зʼясовують обставини летальної ДТП у Луцькому районі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 16 жовтня, близько 07:00 години поблизу села Дачне. 27-річний ківерчанин, керуючи автомобілем Renault, допустив наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину, попередньо, поблизу пішохідного переходу.Від отриманих травм вона померла на місці події. Особу потерпілої встановлено - це 69-річна місцева мешканка.Водія освідували, він за кермом був тверезий.На місці продовжують працювати слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію