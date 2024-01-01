На Волині водій на смерть збив 69-річну жінку
Сьогодні, 11:04
Поліцейські зʼясовують обставини летальної ДТП у Луцькому районі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 16 жовтня, близько 07:00 години поблизу села Дачне. 27-річний ківерчанин, керуючи автомобілем Renault, допустив наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину, попередньо, поблизу пішохідного переходу.
Від отриманих травм вона померла на місці події. Особу потерпілої встановлено - це 69-річна місцева мешканка.
Водія освідували, він за кермом був тверезий.
На місці продовжують працювати слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 16 жовтня, близько 07:00 години поблизу села Дачне. 27-річний ківерчанин, керуючи автомобілем Renault, допустив наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину, попередньо, поблизу пішохідного переходу.
Від отриманих травм вона померла на місці події. Особу потерпілої встановлено - це 69-річна місцева мешканка.
Водія освідували, він за кермом був тверезий.
На місці продовжують працювати слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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