На Волині водій на смерть збив 69-річну жінку

На Волині водій на смерть збив 69-річну жінку
Поліцейські зʼясовують обставини летальної ДТП у Луцькому районі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 16 жовтня, близько 07:00 години поблизу села Дачне. 27-річний ківерчанин, керуючи автомобілем Renault, допустив наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину, попередньо, поблизу пішохідного переходу.

Від отриманих травм вона померла на місці події. Особу потерпілої встановлено - це 69-річна місцева мешканка.

Водія освідували, він за кермом був тверезий.

На місці продовжують працювати слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
На Волині водій на смерть збив 69-річну жінку

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Теги: Луцьк, ДТП, аварія
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