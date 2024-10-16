Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги: серед пунктів - запрошення в НАТО уже зараз

Володимир Зеленський 16 жовтня представив народним депутатам План перемоги – список потреб і кроків, які потрібні для посилення позицій держави.



Під час презентації в парламентському залі були головнокомандувач Олександр Сирський, начальник Генштабу, керівники СБУ, ГУР, Служби зовнішньої розвідки, прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Також були присутні глави дипломатичних місій, пише



П'ять пунктів Плану перемоги



- запрошення в НАТО уже зараз



- оборона



- стримування



- економіка



- безпека.



Перші чотири пункти реалізовуватимуть під час війни – щоб її завершити. П'ятий пункт – після війни, щоб гарантувати безпеку.



Стосовно запрошення України до НАТО президент сказав, що воно може стати фундаментальним для миру. Україна розуміє, що питання членства в Альянсі – це питання майбутнього, але зараз Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програшні.



Другий пункт, оборона, полягає в незворотному зміцненні України проти агресора, реалістичному захисті позицій на полі бою в Україні та – водночас – поверненні війни на територію росіян. Щоб вони відчували, що таке війна і, попри пропаганду, розвертати ненависть у сторону Кремля. Є чіткий перелік зброї, а завдяки курській операції стало очевидно, що Путін не має сил, коли Україна справді сильно тисне. Ключем до реалізації плану є "успішне продовження операції Сил оборони у визначених районах ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі". Партнери повинні допомогти комплектувати резерви українських бригад, вивести українську ППО на такий рівень, який буде достатнім для захисту населених пункт. Також пункт передбачає спільні зусилля з європейськими сусідами для збиття російських ракет і дронів в межах доступу повітряного щита партнерів. А також – розширення операцій з застосуванням українських ракет і дронів, зняття партнерами обмежень на застосування зброї, надання Україні супутникових даних у реальному часі. Цей пункт має таємний додаток, доступний партнерам, які можуть допомогти.



Пункт стримування теж має таємний додаток, який отримали США, лідери Великої Британії, Франції.



Президент сказав, що План перемоги – це план посилення держави та її позицій, щоб бути достатньо міцними у завершенні війни. Цей план залежить від партнерів і точно не залежить від Росії, підкреслив він.



Разом з союзниками Україні та союзникам потрібно змінити обставини так, щоб Росія була примушена до миру. Він нагадав, що два роки тому на саміті Group of 20 в Індонезії Україна запропонувала формулу миру., Відтоді близько ста країн підтримали цю формулу.



"Майбутнє для України – це бути сильною частиною глобального світу, бути на рівних з усіма, бути в Євросоюзі і НАТО, бути там повноправними, бути там – це справедливо для нас", – сказав Зеленський.



План перемоги Володимира Зеленського



Уперше про існування плану перемоги, який він хоче презентувати Байдену, Володимир Зеленський сказав у серпні. Він розповів, що над цим планом триває робота, і що він покликаний примусити Росію до завершення війни. Успіх плану залежить від американського президента, казав тоді Зеленський. 18 вересня роботу над планом завершили, а потім Володимир Зеленський поїхав презентувати його.



Окрім Байдена, він ознаймовив із планом кандидата-республіканця Дональда Трампа і кандидатку-демократку Камалу Гарріс, а також – американський Конгрес.



У жовтні він представив план лідерам Німеччини, Італії, Франції та Великої Британії. А от від Путіна цей план взагалі не залежить, вважає Зеленський. "Це посилення перед тим чи іншим форматом діалогу з агресором. Перед. Це міст до Саміту миру. Цей місток ми і запропонували, бо тільки в сильній позицій Україна може розраховувати на справедливий мир. Тому неважливо, погодиться Путін чи не погодиться", – сказав президент.



Загалом план складається із декількох пунктів. Один із них – курська операція. План стосується зміцнення України перед другим Самітом миру, який був анонсований на листопад і для участі в якого хотіли би запросити представників країни-агресора. Якщо Байден цей план відхилить, Україна діятиме за планом "Б", говорив Зеленський.



Українцям план збиралися представити в скороченому вигляді, без деталізації конкретного списку збройних потреб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент16 жовтня представив народним депутатам План перемоги – список потреб і кроків, які потрібні для посилення позицій держави.Під час презентації в парламентському залі були головнокомандувач, начальник Генштабу, керівники СБУ, ГУР, Служби зовнішньої розвідки, прем'єр-міністр. Також були присутні глави дипломатичних місій, пише LB.ua - запрошення в НАТО уже зараз- оборона- стримування- економіка- безпека.Перші чотири пункти реалізовуватимуть під час війни – щоб її завершити. П'ятий пункт – після війни, щоб гарантувати безпеку.Стосовно запрошення України до НАТО президент сказав, що воно може стати фундаментальним для миру. Україна розуміє, що питання членства в Альянсі – це питання майбутнього, але зараз Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програшні.Другий пункт, оборона, полягає в незворотному зміцненні України проти агресора, реалістичному захисті позицій на полі бою в Україні та – водночас – поверненні війни на територію росіян. Щоб вони відчували, що таке війна і, попри пропаганду, розвертати ненависть у сторону Кремля. Є чіткий перелік зброї, а завдяки курській операції стало очевидно, що Путін не має сил, коли Україна справді сильно тисне. Ключем до реалізації плану є "успішне продовження операції Сил оборони у визначених районах ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі". Партнери повинні допомогти комплектувати резерви українських бригад, вивести українську ППО на такий рівень, який буде достатнім для захисту населених пункт. Також пункт передбачає спільні зусилля з європейськими сусідами для збиття російських ракет і дронів в межах доступу повітряного щита партнерів. А також – розширення операцій з застосуванням українських ракет і дронів, зняття партнерами обмежень на застосування зброї, надання Україні супутникових даних у реальному часі. Цей пункт має таємний додаток, доступний партнерам, які можуть допомогти.Пункт стримування теж має таємний додаток, який отримали США, лідери Великої Британії, Франції.Президент сказав, що План перемоги – це план посилення держави та її позицій, щоб бути достатньо міцними у завершенні війни. Цей план залежить від партнерів і точно не залежить від Росії, підкреслив він.Разом з союзниками Україні та союзникам потрібно змінити обставини так, щоб Росія була примушена до миру. Він нагадав, що два роки тому на саміті Group of 20 в Індонезії Україна запропонувала формулу миру., Відтоді близько ста країн підтримали цю формулу."Майбутнє для України – це бути сильною частиною глобального світу, бути на рівних з усіма, бути в Євросоюзі і НАТО, бути там повноправними, бути там – це справедливо для нас", – сказав Зеленський.Уперше про існування плану перемоги, який він хоче презентувати Байдену, Володимир Зеленський сказав у серпні. Він розповів, що над цим планом триває робота, і що він покликаний примусити Росію до завершення війни. Успіх плану залежить від американського президента, казав тоді Зеленський. 18 вересня роботу над планом завершили, а потім Володимир Зеленський поїхав презентувати його.Окрім Байдена, він ознаймовив із планом кандидата-республіканця Дональда Трампа і кандидатку-демократку Камалу Гарріс, а також – американський Конгрес.У жовтні він представив план лідерам Німеччини, Італії, Франції та Великої Британії. А от від Путіна цей план взагалі не залежить, вважає Зеленський. "Це посилення перед тим чи іншим форматом діалогу з агресором. Перед. Це міст до Саміту миру. Цей місток ми і запропонували, бо тільки в сильній позицій Україна може розраховувати на справедливий мир. Тому неважливо, погодиться Путін чи не погодиться", – сказав президент.Загалом план складається із декількох пунктів. Один із них – курська операція. План стосується зміцнення України перед другим Самітом миру, який був анонсований на листопад і для участі в якого хотіли би запросити представників країни-агресора. Якщо Байден цей план відхилить, Україна діятиме за планом "Б", говорив Зеленський.Українцям план збиралися представити в скороченому вигляді, без деталізації конкретного списку збройних потреб.

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