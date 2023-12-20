Скільки волинян змінили ім'я від початку року та як це зробити
Сьогодні, 13:07
За дев'ять місяців 2024 року 214 волинян змінили своє ім'я. Відповідні заяви зареєстрували у Західному міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
Про це повідомили у Державному реєстрі актів цивільного стану у Волинській області, пише Суспільне.
Право на зміну імені, прізвища та по батькові особи передбачено статтею 295 Цивільного кодексу України. Людина, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я чи по батькові. Особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я, та (або) по батькові за згодою батьків або піклувальників.
Для зміни імені, прізвища та по батькові подається заява до відділів державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання. Для особи, яка досягла 14-річного віку, разом із заявою потрібно подати письмову заяву батьків про надання згоди на зміну по батькові.
Окрім заяви про зміну імені, прізвища та по батькові, потрібно подати ще такі документи:
- свідоцтво про народження заявника;
- свідоцтво про шлюб (у разі, коли заявник перебуває у шлюбі);
- відоцтво про розірвання шлюбу (у разі, коли шлюб розірвано);
- свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);
- свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно було раніше змінено;
- фотокартка заявника.
З червня 2024 року у застосунку "Дія" стартувало бета-тестування чотирьох нових послуг. Йдеться про свідоцтва про народження, шлюб, розлучення та зміну імені.
Термін розгляду заяви про зміну імені — до трьох місяців. За наявності поважних причин він може бути продовжений, але не більш як на три місяці. Під час реєстрації зміни імені відділ державної реєстрації актів цивільного стану видає заявникові свідоцтво про зміну імені.
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Про це повідомили у Державному реєстрі актів цивільного стану у Волинській області, пише Суспільне.
Право на зміну імені, прізвища та по батькові особи передбачено статтею 295 Цивільного кодексу України. Людина, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я чи по батькові. Особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я, та (або) по батькові за згодою батьків або піклувальників.
Для зміни імені, прізвища та по батькові подається заява до відділів державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання. Для особи, яка досягла 14-річного віку, разом із заявою потрібно подати письмову заяву батьків про надання згоди на зміну по батькові.
Окрім заяви про зміну імені, прізвища та по батькові, потрібно подати ще такі документи:
- свідоцтво про народження заявника;
- свідоцтво про шлюб (у разі, коли заявник перебуває у шлюбі);
- відоцтво про розірвання шлюбу (у разі, коли шлюб розірвано);
- свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);
- свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно було раніше змінено;
- фотокартка заявника.
З червня 2024 року у застосунку "Дія" стартувало бета-тестування чотирьох нових послуг. Йдеться про свідоцтва про народження, шлюб, розлучення та зміну імені.
Термін розгляду заяви про зміну імені — до трьох місяців. За наявності поважних причин він може бути продовжений, але не більш як на три місяці. Під час реєстрації зміни імені відділ державної реєстрації актів цивільного стану видає заявникові свідоцтво про зміну імені.
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