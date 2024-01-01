Військовослужбовець ТЦК скоїв смертельну аварію у Луцькому районі

Водій, який сьогодні вранці, 16 жовтня,є одним із військовослужбовців Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.Про це повідомили у у Волинському обласному ТЦК та СП."Сьогодні близько 7 години ранку за участі одного з військовослужбовців Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки трапилась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої від отриманих травм загинула жінка літнього віку.Рішенням керівництва винуватець ДТП, на час проведення службового розслідування та встановлення всіх причин і обставин, відсторонений від виконання службових обов’язків. Триває слідство.Керівництво Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки приносить глибокі співчуття родині загиблої та закликає ЗМІ не розповсюджувати неправдиву інформацію про начебто ще одне ДТП за участі військовослужбовців, в якому загинула дитина", - йдеться в повідомленні.