У Молдові біля кордону з Україною знайшли уламки «снаряда»





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Металеві уламки, схожі на уламки ракети чи снаряда, виявили мешканці наддністрянського Окницького району вранці 16 жовтня поблизу села Ленкеуці, або Ленківці – за 4 км від державного кордону.



З українського боку кордону найближчим містом є Могилів-Подільський.



На місце виїхали співробітники поліції та прокуратури. У комюніке румунською знахідку називають словом "proiectil". Версій щодо типу об'єкта і того, коли він міг впасти там, поки не наводять.



Як відомо, після масованих повітряних атак РФ по цілях на території України у Молдові вже неодноразово падали уламки ракет і збиті "Шахеди".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На півночі Молдови неподалік кордону з Україною виявили уламки "снаряда".Про це пише "Європейська правда" Металеві уламки, схожі на уламки ракети чи снаряда, виявили мешканці наддністрянського Окницького району вранці 16 жовтня поблизу села Ленкеуці, або Ленківці – за 4 км від державного кордону.З українського боку кордону найближчим містом є Могилів-Подільський.На місце виїхали співробітники поліції та прокуратури. У комюніке румунською знахідку називають словом "proiectil". Версій щодо типу об'єкта і того, коли він міг впасти там, поки не наводять.Як відомо, після масованих повітряних атак РФ по цілях на території України у Молдові вже неодноразово падали уламки ракет і збиті "Шахеди".

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