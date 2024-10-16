Шольц підтвердив, що готовий поговорити з путіним

Олаф Шольц знову наголосив на своїй готовності провести переговори з лідером росії володимиром путіним про справедливий мир в Україні.



Про це Шольц сказав у Бундестазі, виступаючи щодо майбутнього саміту лідерів ЄС, повідомляє



Говорячи про російсько-українську війну, Шольц згадав про згоду України на участь Росії у наступному Саміті миру.



"Тому також правильно, що коли нас запитують, чи будемо ми також говорити з російським президентом, ми відповідаємо: "Так, також так", – сказав Шольц.



Він підкреслив, що при цьому дотримується чітких принципів – ніколи не ухвалювати рішень без врахування позиції України та без консультацій з найближчими партнерами.



Шольц також сказав, що незліченна кількість російських солдатів щодня стають "жертвами імперіалістичного божевілля російського президента".



"Вони теж є жертвами його політики, спрямованої на розширення його країни. Це те, що не повинно повторитися в Європі", – додав Шольц.



Нагадаємо, раніше преса повідомляла, що канцлер Німеччини розглядав можливість телефонної розмови з Путіним напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді.



У Кремлі заявили, що Путін готовий розмовляти з Шольцом, але Кремль поки не отримував пропозицій від Берліна.



Востаннє Шольц говорив із Путіним ще в кінці 2022 року.

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