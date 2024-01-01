Рідним загиблого Героя Олександра Голодюка вручили орден «За мужність»

Рідним загиблого Героя Олександра Голодюка вручили орден «За мужність»
Рідним загиблого воїна-земляка Олександра Голодюка з Маневич вручили орден «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Про це повідомили у громаді.

"Талановитий музикант, незмінний звукооператор, педагог. Привітний, скромний, добрий душею та завжди відкритий до спілкування – таким Олександра Голодюка назавжди запам’ятають колеги, вихованці, військові побратими та мешканці громади.

Захищати Батьківщину від російського окупанта пілот безпілотних літальних апаратів пішов у вересні минулого року. 23 січня 2024 року, під час виконання бойового завдання на Донеччині, відважний земляк загинув", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до Указу Президента України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку солдата Олександра Голодюка відзначено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Сьогодні у приміщенні Маневицької селищної ради очільник громади Олександр Гаврилюк і офіцер відділу обліку мобілізаційної роботи першого відділення Камінь-Каширського РТЦК та СП старший лейтенант Анатолій Комарчук подякували мамі Захисника України Ніні Володимирівні за виховання достойного сина та вручили рідним державну відзнаку.

Хвилиною мовчання присутні у залі вшанували пам’ять воїна, який віддав своє життя за нашу свободу і незалежність.
Рідним загиблого Героя Олександра Голодюка вручили орден «За мужність»

Слова вдячності та жалю линули від колег-музикантів в особі директора Центру культури та дозвілля Василя Дарчука. Це невимовний біль та непоправна втрата.
Рідним загиблого Героя Олександра Голодюка вручили орден «За мужність»

"Дякуємо за подвиг, відданість Україні, мужність і відвагу!" - наголосили у громаді.
Рідним загиблого Героя Олександра Голодюка вручили орден «За мужність»
Рідним загиблого Героя Олександра Голодюка вручили орден «За мужність»
Рідним загиблого Героя Олександра Голодюка вручили орден «За мужність»
Рідним загиблого Героя Олександра Голодюка вручили орден «За мужність»
Рідним загиблого Героя Олександра Голодюка вручили орден «За мужність»
Рідним загиблого Героя Олександра Голодюка вручили орден «За мужність»

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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