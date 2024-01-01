Рідним загиблого Героя Олександра Голодюка вручили орден «За мужність»

Олександра Голодюка з Маневич вручили орден «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).



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"Талановитий музикант, незмінний звукооператор, педагог. Привітний, скромний, добрий душею та завжди відкритий до спілкування – таким Олександра Голодюка назавжди запам’ятають колеги, вихованці, військові побратими та мешканці громади.



Захищати Батьківщину від російського окупанта пілот безпілотних літальних апаратів пішов у вересні минулого року. 23 січня 2024 року, під час виконання бойового завдання на Донеччині, відважний земляк загинув", - йдеться в повідомленні.



Відповідно до Указу Президента України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку солдата Олександра Голодюка відзначено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).



Сьогодні у приміщенні Маневицької селищної ради очільник громади Олександр Гаврилюк і офіцер відділу обліку мобілізаційної роботи першого відділення Камінь-Каширського РТЦК та СП старший лейтенант Анатолій Комарчук подякували мамі Захисника України Ніні Володимирівні за виховання достойного сина та вручили рідним державну відзнаку.



Хвилиною мовчання присутні у залі вшанували пам’ять воїна, який віддав своє життя за нашу свободу і незалежність.



Слова вдячності та жалю линули від колег-музикантів в особі директора Центру культури та дозвілля Василя Дарчука. Це невимовний біль та непоправна втрата.



"Дякуємо за подвиг, відданість Україні, мужність і відвагу!" - наголосили у громаді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рідним загиблого воїна-земляказ Маневич вручили орден «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).Про це повідомили у громаді."Талановитий музикант, незмінний звукооператор, педагог. Привітний, скромний, добрий душею та завжди відкритий до спілкування – таким Олександра Голодюка назавжди запам’ятають колеги, вихованці, військові побратими та мешканці громади.Захищати Батьківщину від російського окупанта пілот безпілотних літальних апаратів пішов у вересні минулого року. 23 січня 2024 року, під час виконання бойового завдання на Донеччині, відважний земляк загинув", - йдеться в повідомленні.Відповідно до Указу Президента України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку солдата Олександра Голодюка відзначено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).Сьогодні у приміщенні Маневицької селищної ради очільник громадиі офіцер відділу обліку мобілізаційної роботи першого відділення Камінь-Каширського РТЦК та СП старший лейтенантподякували мамі Захисника України Ніні Володимирівні за виховання достойного сина та вручили рідним державну відзнаку.Хвилиною мовчання присутні у залі вшанували пам’ять воїна, який віддав своє життя за нашу свободу і незалежність.Слова вдячності та жалю линули від колег-музикантів в особі директора Центру культури та дозвілля Василя Дарчука. Це невимовний біль та непоправна втрата."Дякуємо за подвиг, відданість Україні, мужність і відвагу!" - наголосили у громаді.

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