Волинянин, який до смерті побив односельця, втрапив за ґрати на 9 років

Волинянин, який до смерті побив односельця, втрапив за ґрати на 9 років
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному проваджені про заподіяння 36-річним жителем села Люб'язь односельцю тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили його смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Увечері 29 серпня 2020 року на березі озера неподалік від рідного села чоловік під час конфлікту жорстоко побив знайомого, завдавши травм, від яких він помер.

Любешівський районний суд, визнавши волинянина винуватим у вчиненні цього злочину, призначив йому покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Окрім цього, з нього на користь батька померлого буде стягнуто півмільйона гривень моральної шкоди, завданої злочином.

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Теги: волинянин, побиття, прокуратура
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