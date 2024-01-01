«Українська команда» передала розвідникам групи «Гюрза» позашляховик: допоможе бити ворога на Харківщині

«Українська команда» передала розвідникам групи «Гюрза» позашляховик: допоможе бити ворога на Харківщині
Волонтерський штаб «Українська команда» передав спецпідрозділу ГУР МО «Гюрза» пікап Nissan Navara.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».

«Швидкість та мобільність в умовах сучасної війни – це питання виживання. Тому нашим хлопцям на передовій дуже потрібні автівки. «Українська команда» передала черговий позашляховик героям-розвідникам з групи «Гюрза» легендарного підрозділу «Кракен» ГУР МО України», - йдеться у повідомленні.

У волонтерському штабі зазначають, що бійці підрозділу «Гюрза» з першого дня повномасштабного вторгнення захищали Київщину, боронили Харківщину. І сьогодні б’ються на найгарячіших напрямках.

«Цей пікап Nissan Navara вже на шляху до Харківщини. Він допоможе нашим хлопцям бити ворога на цій важкій та важливій ділянці фронту. І, впевнений, збереже життя та здоров’я наших героїв», - сказав під час передачі автівки керівник «Української команди» Артур Палатний.



Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала партію великих дронів-літаків батальйону «Свобода» на Сіверський напрямок та 3 штурмовій бригаді на Харківський напрямок.

Також повідомлялося, що Володимир Кличко та волонтери «Української команди» привезли на передову трьом бригадам партію дронів, системи РЕБ та броньовик «Кобра» українського виробництва.

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