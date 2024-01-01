США надасть Україні засоби ППО, боєприпаси і військову техніку на $425 мільйонів





Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому за результатами розмови Президентів Джо Байдена й Володимира Зеленського, передає



«Сьогодні Президент оголосив про надання Україні пакету допомоги у сфері безпеки на суму $425 мільйонів, який включає додатковий потенціал протиповітряної оборони, боєприпаси класу «повітря-земля», бронетехніку, а також критичні боєприпаси для задоволення нагальних потреб України», - зазначається в повідомленні.



При цьому уточнюється, що США впродовж ближчих місяців передадуть Україні сотні ракет-перехоплювачів ППО, десятки тактичних систем ППО, додаткові артилерійські системи, значну кількість боєприпасів, сотні БТР і БМП. Крім того, США надішлють тисячі додаткових броньованих машин, які допоможуть укомплектувати Збройні сили України, підкреслили в Білому домі.



Як відомо, у середу Президенти США й України провели телефонну розмову. Сторони обговорили подальшу підтримку нашої країни. Крім того, йшлося про реалізацію Плану перемоги України. У цьому зв’язку в Вашингтоні повідомили що обидва лідери доручили своїм командам провести подальші консультації щодо наступних кроків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакету допомоги Україні у сфері безпеки на суму 425 мільйонів доларів, який включає засоби ППО, боєприпаси, військову техніку та інші озброєння.Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому за результатами розмови Президентів Джо Байдена й Володимира Зеленського, передає Укрінформ. «Сьогодні Президент оголосив про надання Україні пакету допомоги у сфері безпеки на суму $425 мільйонів, який включає додатковий потенціал протиповітряної оборони, боєприпаси класу «повітря-земля», бронетехніку, а також критичні боєприпаси для задоволення нагальних потреб України», - зазначається в повідомленні.При цьому уточнюється, що США впродовж ближчих місяців передадуть Україні сотні ракет-перехоплювачів ППО, десятки тактичних систем ППО, додаткові артилерійські системи, значну кількість боєприпасів, сотні БТР і БМП. Крім того, США надішлють тисячі додаткових броньованих машин, які допоможуть укомплектувати Збройні сили України, підкреслили в Білому домі.Як відомо, у середу Президенти США й України провели телефонну розмову. Сторони обговорили подальшу підтримку нашої країни. Крім того, йшлося про реалізацію Плану перемоги України. У цьому зв’язку в Вашингтоні повідомили що обидва лідери доручили своїм командам провести подальші консультації щодо наступних кроків.

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