«Національний кешбек»: як волинянам повернути до 10% коштів за купівлю товарів

На Волині вже понад 20 виробників доєдналися до програми «Національний кешбек».З 11 жовтня 2024 року на повну запрацювала програма «Національний кешбек», ініційована Президентом України Володимиром Зеленським. До слова, стартувала вона у бета-версії ще у вересні 2024 року, а реєструватися у програмі волинські підприємства почали з 24 серпня 2024 року, - про це повідомляють у Волинській облдержадміністрації.Реєстрація для участі у національній програмі триває. На сьогодні в області вже понад 20 виробників доєдналися до програми «Національний кешбек». З них найбільші: ПрАТ «Теремно хліб», ТОВ «Тигрес», ПрАТ «Едельвіка», ПрАТ «ВГП» торгова марка «Ruta», «ТД "Західна молочна група"».Також до програми вже долучилося більше 11-ти волинських торгівельних мереж. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника управління економічного розвитку, інвестицій, туризму та курортів ОДАЗокрема, придбати товари, які внесено в програму і отримати за них кешбек можна у: супермаркеті «Салют», магазинах «Сім23» та «Сімі», «Наш край», «SPAR», «Салют Експрес», «FORTA», «Estro», «Mr.SCRUBBER», «Дивоцін Луцьк», «Дивоцін Володимир», «Дивоцін Ковель» та мережі АЗК «WOG».«Національний кешбек передбачає до 10% повернення коштів при купівлі товарів українських виробників, які беруть участь в програмі, – зазначив Андрій Ткачук. – Завдяки цьому, покупці підтримують національного виробника, дізнаються про тих, про кого можливо не знали і відповідно до 40% коштів, витрачених на український товар, повертається податками в бюджет. Відповідно це реальна підтримка держави під час воєнного стану, яка дозволяє відбивати ворожу агресію».Максимальна сума кешбеку – 3 тис. грн на місяць. Використати кешбек можна на оплату комунальних послуг, медицину, розрахуватися в ресторані, спортзалі, кінотеатрі, задонатити на ЗСУ чи купити військові облігації.• подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. До програми долучилися: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк та Банк Кредит Дніпро;• визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток в магазинах-учасниках програми;• відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек;• у «Дії» в розділі «Сервіси» обрати картку «Національний кешбек» для виплат.Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.Кошти на рахунок приходитимуть раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Тобто кешбек за товари, придбані в вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня.Нарахування відбувається щоденно, споживач щоденно зможе бачити обсяг накопичених коштів через Дію. А отримати кошти – одним платежем до 20 числа наступного місяця.Якщо споживач не визначив рахунок на переказу коштів, виплата кешбеку буде перенесена на наступний місяць.• через «Дію» подати заяву про приєднання до Переліку українських виробників;• подати свої товари до Переліку товарів українського виробництва.Відео брифінгу: