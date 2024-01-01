У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено багатоповерхівку і дитсадок

У Деснянському районі Києва внаслідок атаки росіян є пошкодження багатоповерхівки. У будинку на трьох поверхах пошкоджено скління вікон і внутрішнє оздоблення кімнат.Інформації про потерпілих не було. Про це повідомив голова ОВАОкрім того, за інформацією мера міста, в Деснянському районі на території дитсадка виявили "невеличкий уламок БпЛА"."Розбита шибка в приміщенні закладу. Інших ушкоджень та руйнувань немає. Потерпілих не виявили", – розповів він.Також у Деснянському районі уламки БпЛА впали на відкритій території. Руйнувань та потерпілих немає."На Київ російські дрони заходили хвилями і з різних напрямків. З вчорашнього вечора і протягом ночі повітряну тривогу у місті оголошували 4 рази, сумарно небезпека тривала три з половиною години. Крім загрози БпЛА, одна з тривог була повʼязана із загрозою застосування ворогом балістичної зброї. Внаслідок злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових сил оборони, всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені", – розповів він.