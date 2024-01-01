Волиняни завоювали 6 медалей на змаганнях Нескорених у Іспанії





Змагання відбулися в столиці Іспанії Мадриді, - повідомляють у департаменті молоді та спорту Луцької міської ради.



Так, Тарас Сасовський виборов 1 золоту та 2 срібних медалі, а Олег Моргун - 3 срібних медалі.



"Також, раді повідомити, що саме команда України здобула першість на чемпіонаті ветеранів,що пройшли у Мадриді. Ми щиро вітаємо наших спортсменів-ветеранів, нашу незламну команду. Пишаємось Вами! Дякуємо Вам!" - йдеться у дописі на сторінці департаменту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представники Луцької міської територіальної громади достойно виступили на завершальному етапі змагань Нескорених "Strong Spirit’s Games".Змагання відбулися в столиці Іспанії Мадриді, - повідомляють у департаменті молоді та спорту Луцької міської ради.Так,виборов 1 золоту та 2 срібних медалі, а- 3 срібних медалі."Також, раді повідомити, що саме команда України здобула першість на чемпіонаті ветеранів,що пройшли у Мадриді. Ми щиро вітаємо наших спортсменів-ветеранів, нашу незламну команду. Пишаємось Вами! Дякуємо Вам!" - йдеться у дописі на сторінці департаменту.

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