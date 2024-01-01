Протягом минулої доби зафіксували 163 бойових зіткнення, - Генштаб

Протягом минулої доби зафіксували 163 бойових зіткнення. Росія завдала двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 64 авіаудари, зокрема, скинула 98 КАБ. Крім того, здійснив 4786 обстрілів, з них 137 – з реактивних систем залпового вогню.Російський агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів Студенок, Катеринівка, Олександрівка, Рев’якине, Гудове, Будівельне, Олександрівка, Ківшарівка, Берестове, Першотравневе, Сіверськ, Никифорівка, Часів Яр, Торецьк, Дружба, Покровськ, Мирноград, Курахове, Богоявленка, Макарівка та Новоукраїнка. Про це повідомили в Генштабі.На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення в районі населеного пункту Стариця.На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу досягла 18. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кучерівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Лозової та Вишневого.На Лиманському напрямку ворог здійснив 17 штурмів неподалік Невського, Макіївки, Торського та Діброви.На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази в районах Ступочок і Часового Яру.На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив одну атаку неподалік Торецька.На Покровському напрямку наші захисники зупинили 15 атак окупантів у районах населених пунктів Промінь, Крутий Яр та Селидове. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Селидового.На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 52 атаки біля Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Георгіївки та поблизу Водяного.На Времівському напрямку противник здійснив чотири атаки в бік Богоявленки, Новоукраїнки та поблизу Золотої Ниви.На Оріхівському напрямку зафіксовано один штурм наших позицій в районі Малої Токмачки.На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів шість невдалих штурмів.На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність.