Волинські сапери продовжують розміновувати Донеччину

Волинські сапери продовжують розміновувати Донеччину
Сапери ДСНС продовжують розмінування забрудненої території України.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Два відділення волинських піротехніків продовжують виконувати завдання за призначенням на Донеччині — вони продовжують розміновувати лісові насадження й сільськогосподарські угіддя.

Лише упродовж доби українські піротехніки ДСНС, серед яких і наші волиняни, виявили, вилучили і знешкодили 215 вибухонебезпечних предметів, з них — одну авіаційну бомбу, обстежили територію площею 132,99 га.

Всього з початку широкомасштабного вторгнення рф на території України знешкоджено понад 536 тисяч вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею більше 150 тисяч гектарів.
Волинські сапери продовжують розміновувати Донеччину
Волинські сапери продовжують розміновувати Донеччину
Волинські сапери продовжують розміновувати Донеччину
Волинські сапери продовжують розміновувати Донеччину



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Теги: Волинь, сапери, війна
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