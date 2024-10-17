Офіцери з КНДР вже перебувають на окупованій частині України, - Зеленський

Офіцери з КНДР вже перебувають на окупованій частині України, - Зеленський
Північнокорейські офіцери вже перебувають на тимчасово окупованій території України, заявив український президент Володимир Зеленський на брифінгу в Брюсселі.

Ці офіцери тренують російських солдатів. За його словами, відповідні дані має розвідка.

"Не знаю, яка кількість офіцері, але є дані розвідки, що Росія розраховує на таке підсилення", – додав президент.

Потреба в іноземних солдатах виникла через провал мобілізації росіян.

За інформацією президента України, Росія збирається підготувати 10 000 корейських солдатів з різних родів військ. Не лише піхоту.

"Зараз вже Північна Корея готує контингент, щоб вони воювали проти України", – сказав президент.

Він підкреслив, що це офіційно підтверджений факт вступу в війну проти України. Це єдиний контингент, окрім російського, який бере участь у війні. Іран надавав Росії зброю, але не війська.

За даними LB.ua, станом на вересень близько 10 000 солдатів із КНДР перебували на чотирьох російських полігонах. Підтвердженої інформації про те, що їх уже перекинули воювати, не було.

Учора український президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія отримала від КНДР не лише зброю, а і людей для армії та роботи на її заводах. До того, 14 жовтня, він повідомив, що Північна Корея фактично включилася у війну проти України.

Наступного дня керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко спростував інформацію про те, що Пхеньян відправить у російську армію 100 000 осіб. За його словами, лише менше відсотка офіцерів КНДР володіють російською.

На думку керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, з-поміж союзників Москви найбільше проблем для України створює Пхеньян. Північна Корея постачає росіянам неспівставну з іншими допомогу, говорив він ще у вересні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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