У Луцьку провели в останню дорогу 55-річного Віктора Степанюка

Віктором Степанюком. 55-річного захисника відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.



Як розповів Анатолій Приходько, боєць Віктор Степанюк був старшим державним інспектором, працював заступником начальника відділу державної екологічної служби у Волинській області.



З його слів, разом на державній службі працювали з 2000 року. У військо Віктор Степанюк пішов добровольцем в перші дні повномасштабної війни.



"Міг би й не йти. Тому що по посаді в нього була броня, але він пішов, він не зміг сидіти. Він був активним завжди, брав участь у всьому. Дуже добре його знаю, він завжди нормально відносився до людей, завжди був відповідальний. Він лікувався і щось сталося, не знаю, йому операцію на коліно зробили", — сказав лучанин.



Провести в останню путь побратима прийшла лучанка Анна на псевдо Багіра. З її слів, із Віктором понад два роки служили у 100-й окремій механізованій бригаді, воюючи на різних напрмяках: Бухмут, Куп'янськ, Серебрянський ліс. Востаннє, з її слів, бачилася з Віктором півтора місяця тому на похоронах побратима.



"В нього були контузії були. Зараз він не від поранення помер. Це, напевно, найстрашніше — пережити таке пекло і померти просто в лікарні. Стільки разів вижити там і не вижити тут! Він був по віку одним зі старших, але він на рівні з молодими, ішов завжди, коли вже хлопці були втомлені, коли було дуже мало заміни, він ішов і не сперечався", — сказала посестра.



Попрощатися з захисником прийшли рідні, друзі, лучани. Товариш Петро Сидорук розповів, що Віктор самостійно прийняв рішення стати на захист України.



"Це була дуже хороша людина, доброзичлива, чуйна, світла. Таких людей дуже мало і саме на таких людях тримається наша держава та військо. Всі його любили! Світла йому пам'ять", — зазначив чоловік.



Після завершення чину похорону домовину з бійцем пронесли Театральним майданом. Люди зустріли воїна на колінах.



Після завершення чину похорону домовину з полеглим бійцем пронесли Театральним майданом. Поховали лучанина Віктора Степанюка на міському кладовищі у селі Гаразджа Луцького району.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині 17 жовтня попрощалися з військовослужбовцем. 55-річного захисника відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.Як розповів Суспільному колишній колега, боєць Віктор Степанюк був старшим державним інспектором, працював заступником начальника відділу державної екологічної служби у Волинській області.З його слів, разом на державній службі працювали з 2000 року. У військо Віктор Степанюк пішов добровольцем в перші дні повномасштабної війни."Міг би й не йти. Тому що по посаді в нього була броня, але він пішов, він не зміг сидіти. Він був активним завжди, брав участь у всьому. Дуже добре його знаю, він завжди нормально відносився до людей, завжди був відповідальний. Він лікувався і щось сталося, не знаю, йому операцію на коліно зробили", — сказав лучанин.Провести в останню путь побратима прийшла лучанкана псевдо Багіра. З її слів, із Віктором понад два роки служили у 100-й окремій механізованій бригаді, воюючи на різних напрмяках: Бухмут, Куп'янськ, Серебрянський ліс. Востаннє, з її слів, бачилася з Віктором півтора місяця тому на похоронах побратима."В нього були контузії були. Зараз він не від поранення помер. Це, напевно, найстрашніше — пережити таке пекло і померти просто в лікарні. Стільки разів вижити там і не вижити тут! Він був по віку одним зі старших, але він на рівні з молодими, ішов завжди, коли вже хлопці були втомлені, коли було дуже мало заміни, він ішов і не сперечався", — сказала посестра.Попрощатися з захисником прийшли рідні, друзі, лучани. Товариш Петро Сидорук розповів, що Віктор самостійно прийняв рішення стати на захист України."Це була дуже хороша людина, доброзичлива, чуйна, світла. Таких людей дуже мало і саме на таких людях тримається наша держава та військо. Всі його любили! Світла йому пам'ять", — зазначив чоловік.Після завершення чину похорону домовину з бійцем пронесли Театральним майданом. Люди зустріли воїна на колінах.Після завершення чину похорону домовину з полеглим бійцем пронесли Театральним майданом. Поховали лучанина Віктора Степанюка на міському кладовищі у селі Гаразджа Луцького району.

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