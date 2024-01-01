У Луцьку провели в останню дорогу 55-річного Віктора Степанюка

У Луцьку провели в останню дорогу 55-річного Віктора Степанюка
В обласному центрі Волині 17 жовтня попрощалися з військовослужбовцем Віктором Степанюком. 55-річного захисника відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.

Як розповів Суспільному колишній колега Анатолій Приходько, боєць Віктор Степанюк був старшим державним інспектором, працював заступником начальника відділу державної екологічної служби у Волинській області.

З його слів, разом на державній службі працювали з 2000 року. У військо Віктор Степанюк пішов добровольцем в перші дні повномасштабної війни.

"Міг би й не йти. Тому що по посаді в нього була броня, але він пішов, він не зміг сидіти. Він був активним завжди, брав участь у всьому. Дуже добре його знаю, він завжди нормально відносився до людей, завжди був відповідальний. Він лікувався і щось сталося, не знаю, йому операцію на коліно зробили", — сказав лучанин.

Провести в останню путь побратима прийшла лучанка Анна на псевдо Багіра. З її слів, із Віктором понад два роки служили у 100-й окремій механізованій бригаді, воюючи на різних напрмяках: Бухмут, Куп'янськ, Серебрянський ліс. Востаннє, з її слів, бачилася з Віктором півтора місяця тому на похоронах побратима.

"В нього були контузії були. Зараз він не від поранення помер. Це, напевно, найстрашніше — пережити таке пекло і померти просто в лікарні. Стільки разів вижити там і не вижити тут! Він був по віку одним зі старших, але він на рівні з молодими, ішов завжди, коли вже хлопці були втомлені, коли було дуже мало заміни, він ішов і не сперечався", — сказала посестра.

Попрощатися з захисником прийшли рідні, друзі, лучани. Товариш Петро Сидорук розповів, що Віктор самостійно прийняв рішення стати на захист України.

"Це була дуже хороша людина, доброзичлива, чуйна, світла. Таких людей дуже мало і саме на таких людях тримається наша держава та військо. Всі його любили! Світла йому пам'ять", — зазначив чоловік.

Після завершення чину похорону домовину з бійцем пронесли Театральним майданом. Люди зустріли воїна на колінах.

Після завершення чину похорону домовину з полеглим бійцем пронесли Театральним майданом. Поховали лучанина Віктора Степанюка на міському кладовищі у селі Гаразджа Луцького району.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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