На Волині відкрився перший центр рекрутингу української армії

На Волині відкрився перший центр рекрутингу української армії
У Луцьку відкрився перший центр рекрутингу української армії у Волинській області та вже 43-й в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"Відтепер добровільно долучитися до Сил оборони можна за адресою: м.Луцьк, вулиця Лесі Українки, 35", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, центр працюватиме з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00, а в п'ятницю - з 08:00 до 15:00. Також кожний охочий може отримати фахову консультацію від цивільних спеціалістів за телефонами: +38 (098) 834 0701, +38 (066) 865 8755.

"Мешканці громади довіряють професіоналізму фахівців ЦНАПу в Луцьку. Тому ми переконані: люди звертатимуться до центру рекрутингу за якісними консультаціями, які мотивуватимуть їх долучитися до лав Сил оборони та стати на захист Батьківщини", - заявила заступниця голови Волинської ОДА Вікторія Левчук.

За даними пресслужби, до мережі центрів рекрутингу української армії звернулося вже більше ніж 21 000 громадян. Також наразі доступні понад 10 000 вакансій, в тому числі юристи, бухгалтери, оператори БПЛА, медики, психологи тощо.

"Звернення до центру рекрутингу не створює жодних зобов'язань. Це місце, де ви можете отримати інформацію та допомогу для себе чи близьких. Запрошуємо відвідати нас особисто або зателефонувати для консультації", - зазначив уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Він також нагадав, що добровольці можуть мобілізуватися безпосередньо до бригади без участі ТЦК та СП. Цей процес також доступний через центри рекрутингу.

Дізнатися детальну інформацію щодо контактів мережі центрів рекрутингу української армії можна на сайті.

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Теги: центр рекрутингу, Волинь
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