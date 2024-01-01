Чи виключатимуть завтра світло через похолодання: подробиці
Сьогодні, 22:15
Завтра, 18 жовтня, графіки відключень світла не застосовуватимуться.
Про це повідомляє "Укренерго".
"Завтра, 18 жовтня, заходи обмеження споживання не плануються", – йдеться в повідомленні.
"Укренерго" закликає українців споживати електроенергію ощадливо і користуватися потужними електроприладами у денні години, у період найпродуктивнішої роботи СЕС – з 10:00 до 16:00.
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Про це повідомляє "Укренерго".
"Завтра, 18 жовтня, заходи обмеження споживання не плануються", – йдеться в повідомленні.
"Укренерго" закликає українців споживати електроенергію ощадливо і користуватися потужними електроприладами у денні години, у період найпродуктивнішої роботи СЕС – з 10:00 до 16:00.
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