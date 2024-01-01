Військові з КНДР будуть готові воювати проти України з листопада, — Буданов

Кирило Буданов підтвердив, що росія готує понад 11 тисяч військових із Північної Кореї для війни в Україні. Зараз вони проходять підготовку, а до бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.



Про це він сказав в коментарі виданню War Zone, пише



Навчання північнокорейських піхотинців триває на сході росії, каже Буданов. Під час бойових дій вони будуть використовувати російську техніку та боєприпаси.



Перші 2600 військових КНДР відправлять у Курську область. Куди вирушить решта з 11 тисяч тих, хто проходить підготовку у рф, поки невідомо. За словами керівника української розвідки, Україна не має «повної картини».



Напередодні президент України Володимир Зеленський заявляв про понад 10 тисяч солдатів із різних родів військ, які Північна Корея готує на підмогу росіянам.



У червні рф та КНДР підписали договір про всеохопне стратегічне партнерство. Він передбачає взаємну військову допомогу в разі агресії проти Пхеньяна або москви.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея постачає російській армії не тільки зброю, а й особовий склад. Згодом українська розвідка зафіксувала, що Північна Корея надає росії своїх людей і як робітників на заводи.



Ще торік Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло про прибуття на тимчасово окуповану територію України обмеженого контингенту військовослужбовців Північної Кореї, зокрема підрозділів інженерних військ.



На початку жовтня цього року Kyiv Post написав, що внаслідок ракетного удару поблизу тимчасово окупованого Донецька загинули шестеро офіцерів із Північної Кореї.



Видання Washington Post повідомило, що наразі кілька тисяч солдатів із Північної Кореї проходять підготовку в росії, а до кінця року їх можуть перекинути на фронт в Україні. У кремлі натомість заперечують, що у війні проти України на їхньому боці беруть участь військові з КНДР.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Начальник Головного управління розвідки Міноборонипідтвердив, що росія готує понад 11 тисяч військових із Північної Кореї для війни в Україні. Зараз вони проходять підготовку, а до бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.Про це він сказав в коментарі виданню War Zone, пише Громадське Навчання північнокорейських піхотинців триває на сході росії, каже Буданов. Під час бойових дій вони будуть використовувати російську техніку та боєприпаси.Перші 2600 військових КНДР відправлять у Курську область. Куди вирушить решта з 11 тисяч тих, хто проходить підготовку у рф, поки невідомо. За словами керівника української розвідки, Україна не має «повної картини».Напередодні президент України Володимир Зеленський заявляв про понад 10 тисяч солдатів із різних родів військ, які Північна Корея готує на підмогу росіянам.У червні рф та КНДР підписали договір про всеохопне стратегічне партнерство. Він передбачає взаємну військову допомогу в разі агресії проти Пхеньяна або москви.Президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея постачає російській армії не тільки зброю, а й особовий склад. Згодом українська розвідка зафіксувала, що Північна Корея надає росії своїх людей і як робітників на заводи.Ще торік Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло про прибуття на тимчасово окуповану територію України обмеженого контингенту військовослужбовців Північної Кореї, зокрема підрозділів інженерних військ.На початку жовтня цього року Kyiv Post написав, що внаслідок ракетного удару поблизу тимчасово окупованого Донецька загинули шестеро офіцерів із Північної Кореї.Видання Washington Post повідомило, що наразі кілька тисяч солдатів із Північної Кореї проходять підготовку в росії, а до кінця року їх можуть перекинути на фронт в Україні. У кремлі натомість заперечують, що у війні проти України на їхньому боці беруть участь військові з КНДР.

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