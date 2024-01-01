Військові з КНДР будуть готові воювати проти України з листопада, — Буданов

Військові з КНДР будуть готові воювати проти України з листопада, — Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що росія готує понад 11 тисяч військових із Північної Кореї для війни в Україні. Зараз вони проходять підготовку, а до бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Про це він сказав в коментарі виданню War Zone, пише Громадське.

Навчання північнокорейських піхотинців триває на сході росії, каже Буданов. Під час бойових дій вони будуть використовувати російську техніку та боєприпаси.

Перші 2600 військових КНДР відправлять у Курську область. Куди вирушить решта з 11 тисяч тих, хто проходить підготовку у рф, поки невідомо. За словами керівника української розвідки, Україна не має «повної картини».

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявляв про понад 10 тисяч солдатів із різних родів військ, які Північна Корея готує на підмогу росіянам.

У червні рф та КНДР підписали договір про всеохопне стратегічне партнерство. Він передбачає взаємну військову допомогу в разі агресії проти Пхеньяна або москви.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея постачає російській армії не тільки зброю, а й особовий склад. Згодом українська розвідка зафіксувала, що Північна Корея надає росії своїх людей і як робітників на заводи.

Ще торік Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло про прибуття на тимчасово окуповану територію України обмеженого контингенту військовослужбовців Північної Кореї, зокрема підрозділів інженерних військ.

На початку жовтня цього року Kyiv Post написав, що внаслідок ракетного удару поблизу тимчасово окупованого Донецька загинули шестеро офіцерів із Північної Кореї.

Видання Washington Post повідомило, що наразі кілька тисяч солдатів із Північної Кореї проходять підготовку в росії, а до кінця року їх можуть перекинути на фронт в Україні. У кремлі натомість заперечують, що у війні проти України на їхньому боці беруть участь військові з КНДР.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Військові з КНДР будуть готові воювати проти України з листопада, — Буданов
Сьогодні, 11:15
На Волині горів будинок
Сьогодні, 10:38
На Волині водій автівки збив велосипедиста
Сьогодні, 10:06
Волинський та інші напрямки фронту: яка ситуація станом на ранок 18 жовтня
Сьогодні, 09:41
Уночі росія запустила по Україні 135 ударних дронів
Сьогодні, 09:05
Схожі новини
Волинський та інші напрямки фронту: яка ситуація станом на ранок 18 жовтня Волинський та інші напрямки фронту: яка ситуація станом на ранок 18 жовтня
Сьогодні, 09:41
Уночі росія запустила по Україні 135 ударних дронів Уночі росія запустила по Україні 135 ударних дронів
Сьогодні, 09:05
Залужний прокоментував операцію України в Курській області Залужний прокоментував операцію України в Курській області
17 жовтень, 17:41
У Луцьку провели в останню дорогу 55-річного Віктора Степанюка У Луцьку провели в останню дорогу 55-річного Віктора Степанюка
17 жовтень, 17:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Військові з КНДР будуть готові воювати проти України з листопада, — Буданов
Сьогодні, 11:15
 0
На Волині горів будинок
Сьогодні, 10:38
 0
На Волині водій автівки збив велосипедиста
Сьогодні, 10:06
 0
Волинський та інші напрямки фронту: яка ситуація станом на ранок 18 жовтня
Сьогодні, 09:41
 0
Уночі росія запустила по Україні 135 ударних дронів
Сьогодні, 09:05
 0
Медіа
відео
1/8