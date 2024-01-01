Захисника із Волині Олександра Романюка нагородили «Золотим хрестом»

Захисника із Волині Олександра Романюка нагородили «Золотим хрестом»
Захисника із Бихова нагородили «Золотим хрестом».

Про це пише "Нове життя".

Сьогодні таку почесну відзнаку Головнокомандувача Збройних Сил України вручили воїну Олександру Романюку.

Олександр Олегович на захист України став відразу після повномасштабного вторгнення росії. Добровільно пішов до військкомату, аби поповнити ряди ЗСУ. Служив у складі 100 окремої механізованої бригади.
Захисника із Волині Олександра Романюка нагородили «Золотим хрестом»

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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