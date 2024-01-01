Громадянина Молдови, який пограбував волинянку, взяли під варту
Сьогодні, 15:19
Громадянина Молдови, підозрюваного у вчиненні на Волині грабежу,
взяли під варту.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 55-річному громадянину Республіки Молдова повідомлено про підозру у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану.
За даними слідства, удень 12 жовтня 2024 року чоловік поблизу рекреаційного пункту «Лісовичок» між селами Згорани та Полапи Ковельського району під час розмови з 41-річною жінкою вирвав у неї з рук грошові кошти 600 доларів США та 400 злотих.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 121 тисячі гривень.
Про затримання іноземця повідомлено посольство Республіки Молдова та Міністерство закордонних справ України, а також забезпечено його право на захист та участь перекладача.
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взяли під варту.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 55-річному громадянину Республіки Молдова повідомлено про підозру у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану.
За даними слідства, удень 12 жовтня 2024 року чоловік поблизу рекреаційного пункту «Лісовичок» між селами Згорани та Полапи Ковельського району під час розмови з 41-річною жінкою вирвав у неї з рук грошові кошти 600 доларів США та 400 злотих.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 121 тисячі гривень.
Про затримання іноземця повідомлено посольство Республіки Молдова та Міністерство закордонних справ України, а також забезпечено його право на захист та участь перекладача.
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