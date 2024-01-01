У Київській області повітряна тривога через дрони тривала 14 годин

У Київській області повітряна тривога через дрони тривала 14 годин
У Київській області повітряна тривога через запуск ворогом БпЛА тривала 14 годин. Ворожі цілі знищені.

Влучань немає, однак внаслідок падіння уламків пошкоджено мотоцикл на подвір'ї, повідомили в Київської ОВА. Минулося без потерпілих.

"Оперативні групи продовжують фіксацію наслідків атаки ворога", – ідеться у повідомленні.

Росіяни увечері 17 жовтня запустили по Україні 135 дронів. 80 захисники збили, 44 локаційно втрачені, ще два полетіли на Білорусь. Декілька десятків дронів станом на ранок продовжували перебувати в українському повітряному просторі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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