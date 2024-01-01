На Волині виготовлятимуть протези для військових

На Волині виготовлятимуть протези для військових
На базі Волинської обласної клінічної лікарні готують до відкриття цех із виготовлення протезів. Відтак, у медичному закладі створять повний цикл реабілітації для пацієнтів із ампутованими кінцівками.

Про це у програмі «Теревені про Луцьк» на телеканал «Конкурент TV» розповів начальник управління охорони здоров’я Волинської ОДА Юрій Легкодух, пише ВСН.

«Якщо говорити про протезування, в планах, в перспективах є задумка, ідея зробити протезний цех на базі одного з закладів охорони здоров'я, для того щоб зробити замкнутий цикл. Для того, щоб хлопці, які приходять з ампутованими кінцівками, не їздили на заміри, на підбор цих всіх протезів. Щоб це було максимально і доступно», – сказав головний медик області.

Згодом від додав, що цех із виробництва протезів облаштують на базі Волинської обласної клінічної лікарні, адже саме там, зі слів Легкодуха, на лікуванні перебуває чимало захисників.

«Щоб не ходити сім кругів ада, щоб воно було все замкнуто… Ми плануємо в обласній клінічній лікарні зробити, так як там найбільше лікується наших хлопців і найбільш потрібна послуга для наших хлопців», – розповів він.

Щодо термінів відкриття протезного цеху, Юрій Легкодух не дав чіткої відповіді, але запевнив:

«Ми максимально працюємо в цьому напрямку, тому що ми знаємо що наскільки це потрібно і наскільки воно зараз на порядку денному».

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Теги: Україна, Волинь, війна
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