Сьогодні Дмитрівська поминальна субота 2024 року: що слід нести до церкви





У християнській традиціїї є особливі дні – поминальні суботи, коли віряни йдуть на кладовище, де поминають померлих членів родини. Восени таким днем є Дмитрівська субота, яка передує вшануванню пам'яті Дмитра Солунського, передає



Коли Дмитрівська поминальна субота 2024 року: нова дата



За новоюліанським календарем, на який ПЦУ та УГКЦ перейшли 1 вересня 2023 року, свято великомученика Дмитра Солунського припадає на 26 жовтня. Найближча субота перед цим святом – 19 жовтня. Отже, саме цього дня віряни поминатимуть померлих.



Дмитрівська поминальна субота: що вона означає



В церковному календарі протягом року ми маємо не одну поминальну суботу, але саме Дмитрівська має особливе значення серед слов'ян. Хоча це свято дуже поширене серед християн, прийшло воно до нас ще від язичницьких часів. Саме восени наші предки, які жили на території сучасної України, згадували про своїх покійних родичів.



Дмитрівська субота сформувалася з поєднання християнських та язичницьких традицій. Віряни цього дня обов'язково йдуть на цвинтар, прибирають біля могил родичів. Також відвідують храм, де ставлять свічки за упокій. Додатково можна замовити панахиду.



Що можна нести до церкви у Дмитрівську суботу



У Дмитрівську поминальну суботу за можливості сходіть до храму. На панахиду заведено нести продукти: цукор, хліб, олію, крупи. Неодмінно передайте записку з іменами тих родичів, які померли. Священик молитиметься за їхній упокій.



Дуже важливо завчасно замовити панахиду. Роблять це зазвичай з вечора або перед початком богослужіння. Тоді священник під час літургії згадає імена тих, хто зазначений у записках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Восени в календарі вірян особливе місце займає Дмитрівська поминальна субота. Після переходу на новоюліанський календар в Україні її дата змінилася. Коли поминатимемо померлих родичів?У християнській традиціїї є особливі дні – поминальні суботи, коли віряни йдуть на кладовище, де поминають померлих членів родини. Восени таким днем є Дмитрівська субота, яка передує вшануванню пам'яті Дмитра Солунського, передає ТСН За новоюліанським календарем, на який ПЦУ та УГКЦ перейшли 1 вересня 2023 року, свято великомученика Дмитра Солунського припадає на 26 жовтня. Найближча субота перед цим святом – 19 жовтня. Отже, саме цього дня віряни поминатимуть померлих.В церковному календарі протягом року ми маємо не одну поминальну суботу, але саме Дмитрівська має особливе значення серед слов'ян. Хоча це свято дуже поширене серед християн, прийшло воно до нас ще від язичницьких часів. Саме восени наші предки, які жили на території сучасної України, згадували про своїх покійних родичів.Дмитрівська субота сформувалася з поєднання християнських та язичницьких традицій. Віряни цього дня обов'язково йдуть на цвинтар, прибирають біля могил родичів. Також відвідують храм, де ставлять свічки за упокій. Додатково можна замовити панахиду.У Дмитрівську поминальну суботу за можливості сходіть до храму. На панахиду заведено нести продукти: цукор, хліб, олію, крупи. Неодмінно передайте записку з іменами тих родичів, які померли. Священик молитиметься за їхній упокій.Дуже важливо завчасно замовити панахиду. Роблять це зазвичай з вечора або перед початком богослужіння. Тоді священник під час літургії згадає імена тих, хто зазначений у записках.

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