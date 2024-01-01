Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 10:48
Нацбанк встановив курс валют на вихідні: суботу, 19 жовтня, і неділю, 20 жовтня. Перед вихідними американський долар додав у ціні, а злотий та євро ще здешевшали.
Про це повідомили в Національному банку.
Курс долара
1 долар США – 41,23 (+1 коп.)
Курс євро
1 євро – 44,79 грн (-12 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,38 грн (-6 коп.)
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Про це повідомили в Національному банку.
Курс долара
1 долар США – 41,23 (+1 коп.)
Курс євро
1 євро – 44,79 грн (-12 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,38 грн (-6 коп.)
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