Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
Нацбанк встановив курс валют на вихідні: суботу, 19 жовтня, і неділю, 20 жовтня. Перед вихідними американський долар додав у ціні, а злотий та євро ще здешевшали.

Про це повідомили в Національному банку.

Курс долара

1 долар США – 41,23 (+1 коп.)

Курс євро

1 євро – 44,79 грн (-12 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,38 грн (-6 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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