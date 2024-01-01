Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це повідомили в Національному банку.



Курс долара



1 долар США – 41,23 (+1 коп.)



Курс євро



1 євро – 44,79 грн (-12 коп.)



Курс злотого



1 польський злотий – 10,38 грн (-6 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нацбанк встановив курс валют на вихідні: суботу, 19 жовтня, і неділю, 20 жовтня. Перед вихідними американський долар додав у ціні, а злотий та євро ще здешевшали.Про це повідомили в Національному банку.1 долар США – 41,23 (+1 коп.)1 євро – 44,79 грн (-12 коп.)1 польський злотий – 10,38 грн (-6 коп.)

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