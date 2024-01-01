Горів житловий будинок: у пожежі загинув волинянин
Сьогодні, 13:10
В селі Хобултова Володимирського району горів житловий будинок. У пожежі загинув чоловік.
19 жовтня о 3:45 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
На місце події прибули рятувальники 7 ДПРЧ міста Володимира спільно з працівниками МПО Березовичі. Надзвичайники за допомогою 2 водяних стволів о 05:49 ліквідували займання.
На місці пожежі виявлено тіло чоловіка 1962 р.н.
Причина події встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
19 жовтня о 3:45 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
На місце події прибули рятувальники 7 ДПРЧ міста Володимира спільно з працівниками МПО Березовичі. Надзвичайники за допомогою 2 водяних стволів о 05:49 ліквідували займання.
На місці пожежі виявлено тіло чоловіка 1962 р.н.
Причина події встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Горів житловий будинок: у пожежі загинув волинянин
Сьогодні, 13:10
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 19-20 жовтня
Сьогодні, 12:04
Додому з російського полону повернули двох воїнів з Волині
Сьогодні, 11:41
Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 10:48