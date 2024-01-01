Горів житловий будинок: у пожежі загинув волинянин





19 жовтня о 3:45 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.



На місце події прибули рятувальники 7 ДПРЧ міста Володимира спільно з працівниками МПО Березовичі. Надзвичайники за допомогою 2 водяних стволів о 05:49 ліквідували займання.



На місці пожежі виявлено тіло чоловіка 1962 р.н.



Причина події встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В селі Хобултова Володимирського району горів житловий будинок. У пожежі загинув чоловік.19 жовтня о 3:45 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.На місце події прибули рятувальники 7 ДПРЧ міста Володимира спільно з працівниками МПО Березовичі. Надзвичайники за допомогою 2 водяних стволів о 05:49 ліквідували займання.На місці пожежі виявлено тіло чоловіка 1962 р.н.Причина події встановлюється.

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