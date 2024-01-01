Горів житловий будинок: у пожежі загинув волинянин

Горів житловий будинок: у пожежі загинув волинянин
В селі Хобултова Володимирського району горів житловий будинок. У пожежі загинув чоловік.

19 жовтня о 3:45 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.

На місце події прибули рятувальники 7 ДПРЧ міста Володимира спільно з працівниками МПО Березовичі. Надзвичайники за допомогою 2 водяних стволів о 05:49 ліквідували займання.

На місці пожежі виявлено тіло чоловіка 1962 р.н.

Причина події встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Пожежа, рятувальники, ДСНС, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Горів житловий будинок: у пожежі загинув волинянин
Сьогодні, 13:10
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 19-20 жовтня
Сьогодні, 12:04
Додому з російського полону повернули двох воїнів з Волині
Сьогодні, 11:41
Ударять заморозки: синоптикиня попередила про похолодання через антициклон
Сьогодні, 11:12
Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 10:48
Схожі новини
Нічна пожежа в глибині лісу в Луцькому районі: лісова підстилка може загорятися ще декілька днів Нічна пожежа в глибині лісу в Луцькому районі: лісова підстилка може загорятися ще декілька днів
05 вересень, 22:14
У Луцькому районі вигоріло 2 гектари сухої трави У Луцькому районі вигоріло 2 гектари сухої трави
29 березень, 01:30
На Волині горів будинок На Волині горів будинок
23 березень, 11:58
У Луцьку в ЖК «Яровиця» сталася пожежа У Луцьку в ЖК «Яровиця» сталася пожежа
21 березень, 23:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Горів житловий будинок: у пожежі загинув волинянин
Сьогодні, 13:10
 0
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 19-20 жовтня
Сьогодні, 12:04
 0
Додому з російського полону повернули двох воїнів з Волині
Сьогодні, 11:41
 0
Ударять заморозки: синоптикиня попередила про похолодання через антициклон
Сьогодні, 11:12
 0
Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 10:48
 0
Медіа
відео
1/8