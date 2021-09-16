Ректор ВНУ імені Лесі Українки піймав гігантську щуку

Анатолій Цьось піймав гігантську щуку.



Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуку.



Сталося це на Волині. Більш детального опису місця, де вдалося піймати такий трофей немає, як і не зазначений час.



Рибина заважила 9 кілограмів 200 грамів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ректор ВНУ імені Лесі Українкипіймав гігантську щуку.Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуку.Сталося це на Волині. Більш детального опису місця, де вдалося піймати такий трофей немає, як і не зазначений час.Рибина заважила 9 кілограмів 200 грамів.

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