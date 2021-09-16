Ректор ВНУ імені Лесі Українки піймав гігантську щуку

Ректор ВНУ імені Лесі Українки піймав гігантську щуку
Ректор ВНУ імені Лесі Українки Анатолій Цьось піймав гігантську щуку.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуку.

Сталося це на Волині. Більш детального опису місця, де вдалося піймати такий трофей немає, як і не зазначений час.

Рибина заважила 9 кілограмів 200 грамів.
Ректор ВНУ імені Лесі Українки піймав гігантську щуку

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Теги: рибалка, волинянин
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