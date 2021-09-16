Ректор ВНУ імені Лесі Українки піймав гігантську щуку
Сьогодні, 14:35
Ректор ВНУ імені Лесі Українки Анатолій Цьось піймав гігантську щуку.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуку.
Сталося це на Волині. Більш детального опису місця, де вдалося піймати такий трофей немає, як і не зазначений час.
Рибина заважила 9 кілограмів 200 грамів.
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Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуку.
Сталося це на Волині. Більш детального опису місця, де вдалося піймати такий трофей немає, як і не зазначений час.
Рибина заважила 9 кілограмів 200 грамів.
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