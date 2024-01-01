На Волині зіткнулися дві автівки та вантажівка: є постраждалі

На Волині зіткнулися дві автівки та вантажівка: є постраждалі
У суботу, 19 жовтня, в селі Колодяжне на Волині зіткнулися дві автівки та вантажівка. Унаслідок ДТП постраждала жінка.

Про це повідомляє телеграм-канал Volynblog.

«У Колодяжному зіткнулися два легковики та вантажівка. На місці працює поліція. Також є автомобіль швидкої допомоги», - йдеться у дописі.

У коментарі виданню ВСН в секторі комунікації поліції області повідомили, що у ДТП зіткнулися вантажівка MAN та автомобілі Toyota і Opel. Пасажирка одного із автомобілів отримала незначні тілесні ушкодження, їй надають медичну допомогу у медзакладі.

На місці працює поліція, вирішуватиметься питання про внесення відомостей до ЄРДР.

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Теги: ДТП, вантажівка, постраждалі
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