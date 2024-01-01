Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 20 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 20 жовтня
Луцьк
Малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 11-13° тепла.
Область
Малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки, місцями туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 9-14° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 20 жовтня
Луцьк
Малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 11-13° тепла.
Область
Малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки, місцями туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 9-14° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
США готові запросити Україну до НАТО, - Le Monde
Сьогодні, 20:28
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 жовтня
Сьогодні, 20:00
На Волині за майже 6 млн відремонтують їдальню ліцею
Сьогодні, 19:04
На Волині зіткнулися дві автівки та вантажівка: є постраждалі
Сьогодні, 18:11
Зниження мобілізаційного віку в Україні: Зеленський зробив заяву
Сьогодні, 17:08