Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Прогноз погоди на 20 жовтня



Луцьк



Малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 11-13° тепла.



Область

Малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки, місцями туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 9-14° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 20 жовтня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Прогноз погоди на 20 жовтняЛуцькМалохмарно. Без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 11-13° тепла.ОбластьМалохмарно. Без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки, місцями туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 9-14° тепла.

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