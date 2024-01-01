Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 20 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Прогноз погоди на 20 жовтня

Луцьк

Малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 11-13° тепла.

Область
Малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки, місцями туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 9-14° тепла.

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Теги: погода, прогноз
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