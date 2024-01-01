США готові запросити Україну до НАТО, - Le Monde

США готові запросити Україну до НАТО, - Le Monde
США більше не заперечують проти запрошення України до НАТО. Зміна позиції Штатів надалі може вплинути й на думку Берліну, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Видання зауважило, що президент США Джо Байден у пʼятницю в Берліні обговорив з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії план перемоги України. Як виявилось, наразі США, які разом з Німеччиною блокували кроки з приєднання України до НАТО, тепер принципово не заперечують проти простого запрошення Києва до Альянсу.

За словами анонімного європейського дипломата, якщо на президентських виборах у США переможе кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс, можна припустити, що Джо Байден розпочне роботу над запрошенням України вже в перехідний період.

Кілька анонімних джерел Le Monde вважають, що зміна позиції Вашингтону може змінити й думку Берліну, який виступає проти включення України до НАТО.

На зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі 17 жовтня Марк Рютте сказав, що Україна в майбутньому приєднається до НАТО і стане 33-м або 34-м членом Альянсу.

Вступ до цієї організації для нашої держави є пунктом у плані перемоги, який Володимир Зеленський презентував партнерам.

Зі свого боку, Зеленський у Брюсселі заявив, що Україна заслуговує стати 33-ім членом НАТО. "Запрошення України до НАТО посилить нас у дипломатичному сенсі і наблизить нас до реального і (що дуже важливо) справедливого миру", - вважає глава держави.

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Теги: Росія, Україна, війна
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