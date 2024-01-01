У волинському музеї експонують уламки російських ракет та дронів
Сьогодні, 22:35
У Волинському регіональному музеї українського війська та військової техніки просто неба відкрили експозицію з залишками російських дронів-камікадзе та ракет, що були збиті над областю цього року.
Про це Суспільному розповів зберігач фондів музею Василь Карпюк.
З його слів, на території музею діє виставка, де представлені уламки трьох російських дронів-камікадзе ("Шахедів"), що курсували на Луцький військовий аеродром та були збиті військами ППО.
"Це шахеди нового зразка, пофарбовані в чорний колір для використання в нічну пору, щоб важче було збити силам ППО", — зазначив Василь Карпюк.
Також в експозиції представили залишки ракети іноземного виробництва класу "повітря-повітря", яку застосували для відбиття російської атаки на аеродром.
"Хочемо створити нову експозицію з залишків ворожих боєприпасів, крилатих ракет і дронів-камікадзе. Збереглася крилата ракета класу "повітря-земля" Х-101, яка також була збита цього року над аеродромом. І ще є передані Службою безпеки України як речові докази на зберігання залишки ракети Х-55, що була збита у 2023 році над Горохівщиною", — сказав зберігач фондів музею.
Зберігач фондів музею українського війська та військової техніки в Луцьку Василь Карпюк додав, що з експонатами на території вже можна ознайомитися, упродовж місяця їх розкладуть і встановлять інформаційні таблиці для зручності відвідувачів.
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Про це Суспільному розповів зберігач фондів музею Василь Карпюк.
З його слів, на території музею діє виставка, де представлені уламки трьох російських дронів-камікадзе ("Шахедів"), що курсували на Луцький військовий аеродром та були збиті військами ППО.
"Це шахеди нового зразка, пофарбовані в чорний колір для використання в нічну пору, щоб важче було збити силам ППО", — зазначив Василь Карпюк.
Також в експозиції представили залишки ракети іноземного виробництва класу "повітря-повітря", яку застосували для відбиття російської атаки на аеродром.
"Хочемо створити нову експозицію з залишків ворожих боєприпасів, крилатих ракет і дронів-камікадзе. Збереглася крилата ракета класу "повітря-земля" Х-101, яка також була збита цього року над аеродромом. І ще є передані Службою безпеки України як речові докази на зберігання залишки ракети Х-55, що була збита у 2023 році над Горохівщиною", — сказав зберігач фондів музею.
Зберігач фондів музею українського війська та військової техніки в Луцьку Василь Карпюк додав, що з експонатами на території вже можна ознайомитися, упродовж місяця їх розкладуть і встановлять інформаційні таблиці для зручності відвідувачів.
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