20 жовтня на Волині: гортаючи календар

20 жовтня на Волині: гортаючи календар
Цього дня день народження святкує заслужений лікар України вищої кваліфікаційної категорії Лідія Шепель (на фото).

Окрім того, сьогодні особисте свято відзначає мандрівник Тарас Сиротюк.

За православним календарем 20 жовтня іменини відзначають ті, кого назвали Олександром, Артемом, Іваном, Леонідом, Михайлом, Миколою, Павлом, Петром, Іриною.

20 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день статистики, Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози.

20 жовтня 1992 року за наказом голови Державного Комітету у справах охорони державного кордону України сформували Луцький загін прикордонного контролю. Цей день став днем частини.

У світі цього дня відзначають Міжнародний день кухаря і кулінара та Міжнародний день авіадиспетчера.






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Теги: Гортаючи календар, Волинь
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