Франція заявила про підтримку українського Плану перемоги

Жан-Ноель Барро заявив, що підтримує План перемоги, запропонований президентом Володимиром Зеленським, і прагне згуртувати навколо нього якомога більшу кількість країн.



Про це йдеться в заяві французького міністра, яку наводить



"Перемога Росії стала б торжеством права найсильнішого і підштовхнула б міжнародний порядок до хаосу.



Ось чому наші контакти повинні дозволити нам досягти прогресу в реалізації Плану перемоги президента Зеленського та згуртувати навколо нього якомога більшу кількість країн". - йдеться в повідомленні.



Він також наголосив, що український спротив дозволяє утримувати лінію фронту, "яка відділяє Європу від Росії володимира путіна, яка відділяє свободу від гноблення".



Президент Володимир Зеленський представив свій План перемоги, який складається із п’яти пунктів. Перший передбачає невідкладне запрошення України у НАТО.



У Білому домі, коментуючи План перемоги, заявили, що в НАТО немає консенсусу щодо вступу України в Альянс.



Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що для членства України в НАТО необхідно провести відповідні реформи та виконати умови безпеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр закордонних справ Франціїзаявив, що підтримує План перемоги, запропонований президентом, і прагне згуртувати навколо нього якомога більшу кількість країн.Про це йдеться в заяві французького міністра, яку наводить "Європейська правда" з посиланням на AP."Перемога Росії стала б торжеством права найсильнішого і підштовхнула б міжнародний порядок до хаосу.Ось чому наші контакти повинні дозволити нам досягти прогресу в реалізації Плану перемоги президента Зеленського та згуртувати навколо нього якомога більшу кількість країн". - йдеться в повідомленні.Він також наголосив, що український спротив дозволяє утримувати лінію фронту, "яка відділяє Європу від Росії володимира путіна, яка відділяє свободу від гноблення".Президент Володимир Зеленський представив свій План перемоги, який складається із п’яти пунктів. Перший передбачає невідкладне запрошення України у НАТО.У Білому домі, коментуючи План перемоги, заявили, що в НАТО немає консенсусу щодо вступу України в Альянс.Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що для членства України в НАТО необхідно провести відповідні реформи та виконати умови безпеки.

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