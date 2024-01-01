Що результативнішою буде Україна на полі бою, то швидше повернуться полонені, - Зеленський

Володимир Зеленський вважає, що чим результативнішою буде Україна на полі бою та у дипломатії, тим швидше повернуться українські військовополонені.



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«Передусім сьогодні вдячність нашій команді, яка займається обмінами, та всім українським воїнам – кожному підрозділу, – які поповнюють обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся всіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти: не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України. Завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Дякую всім, хто це забезпечує», - наголосив Зеленський.



Він нагадав, що вдалося повернути з російського полону ще 95 українців. Більшість із них – рядові та сержанти, 26 офіцерів. Захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них «азовці». Також Максим Буткевич – український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни.



«Усім, кого повернули, зараз надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей: військових і цивільних. І це дуже складний процес, але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми зʼясовуємо долю кожного й кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх», - зазначив Зеленський.



Він подякував Збройним Силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, Координаційному штабу – усім, хто залучений, хто допомагає. Також подякував партнерам – тим країнам і лідерам, які посилюють українські позиції в цій роботі.



«І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома – всі, хто захоплений Росією», - додав Зеленський.



Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив про повернення з російського полону ще 95 українців, 20 з яких були засуджені у РФ до довічного ув'язнення.



Серед них, зокрема 34 військовослужбовці "Азову", які майже три місяці обороняли Маріуполь, а також правозахисник, журналіст і військовий Максим Буткевич, який був засуджений у Росії до 13 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентвважає, що чим результативнішою буде Україна на полі бою та у дипломатії, тим швидше повернуться українські військовополонені.Як передає Укрінформ, про це Зеленський заявив у відеозверненні, оприлюдненому у Фейсбуці.«Передусім сьогодні вдячність нашій команді, яка займається обмінами, та всім українським воїнам – кожному підрозділу, – які поповнюють обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся всіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти: не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України. Завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Дякую всім, хто це забезпечує», - наголосив Зеленський.Він нагадав, що вдалося повернути з російського полону ще 95 українців. Більшість із них – рядові та сержанти, 26 офіцерів. Захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них «азовці». Також Максим Буткевич – український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни.«Усім, кого повернули, зараз надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей: військових і цивільних. І це дуже складний процес, але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми зʼясовуємо долю кожного й кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх», - зазначив Зеленський.Він подякував Збройним Силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, Координаційному штабу – усім, хто залучений, хто допомагає. Також подякував партнерам – тим країнам і лідерам, які посилюють українські позиції в цій роботі.«І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома – всі, хто захоплений Росією», - додав Зеленський.Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив про повернення з російського полону ще 95 українців, 20 з яких були засуджені у РФ до довічного ув'язнення.Серед них, зокрема 34 військовослужбовці "Азову", які майже три місяці обороняли Маріуполь, а також правозахисник, журналіст і військовий, який був засуджений у Росії до 13 років позбавлення волі.

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