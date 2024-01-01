Росія вдарила КАБами по центру Запоріжжя





Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.



За його словами, росіяни завдали 2 удари КАБами по центру міста.



Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будівлі.



За останніми даними, кількість постраждалих зросла до 4 осіб - троє жінок і один чоловік.



Всі комунальні служби вже працюють на місці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ввечері 19 жовтня ворог вдарив КАБами по центру Запоріжжя.Про це повідомив очільник Запорізької ОВАЗа його словами, росіяни завдали 2 удари КАБами по центру міста.Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будівлі.За останніми даними, кількість постраждалих зросла до 4 осіб - троє жінок і один чоловік.Всі комунальні служби вже працюють на місці.

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