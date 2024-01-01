Росія вдарила КАБами по центру Запоріжжя
Сьогодні, 21:30
Ввечері 19 жовтня ворог вдарив КАБами по центру Запоріжжя.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, росіяни завдали 2 удари КАБами по центру міста.
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будівлі.
За останніми даними, кількість постраждалих зросла до 4 осіб - троє жінок і один чоловік.
Всі комунальні служби вже працюють на місці.
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Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, росіяни завдали 2 удари КАБами по центру міста.
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будівлі.
За останніми даними, кількість постраждалих зросла до 4 осіб - троє жінок і один чоловік.
Всі комунальні служби вже працюють на місці.
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