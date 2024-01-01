Росія вдарила КАБами по центру Запоріжжя

Росія вдарила КАБами по центру Запоріжжя
Ввечері 19 жовтня ворог вдарив КАБами по центру Запоріжжя.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, росіяни завдали 2 удари КАБами по центру міста.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будівлі.

За останніми даними, кількість постраждалих зросла до 4 осіб - троє жінок і один чоловік.

Всі комунальні служби вже працюють на місці.

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Теги: Росія, Україна, війна
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