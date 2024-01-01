Понад 100 тисяч українських військових пройшли підготовку за кордоном





Про це повідомив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ Євген Межевікін,



Він зазначив, що протягом 2022, 2023, 2024 року на території країн-партнерів підготовку пройшли більше 100 тисяч військовослужбовців за різними напрямками підготовки, починаючи від базової. Готувалися фахівці різних видів/родів військ, лідери тощо.



"Тобто дуже великий обсяг роботи на себе взяли наші партнери", – зазначив Межевікін.



За його словами, співпраця із країнами-членами НАТО і партнерами в напрямку підготовки українських військових триває та розвивається.



"Це яскраво підтверджує, що Україна не одна в боротьбі проти російського агресора", – додав він.



ЄС планує продовжити тренувальну місію для українських військових на два роки.



Тим часом The Times пише, що військове керівництво Великої Британії розглядає можливість відправки військових для підготовки новобранців на заході України.

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