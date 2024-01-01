За поширення неправдивої інформації про мобілізацію можуть відкривати кримінальні справи, — Сухопутні війська

Правоохоронці мають повноваження відкривати кримінальні провадження за поширення неправдивої або викривленої інформації про мобілізацію, зокрема щодо працівників територіальних центрів комплектування.Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.Там вважають, що попри «широку інформаційно-просвітницьку кампанію» держави щодо роз’яснення мобілізаційних заходів почастішали випадки поширення «викривленої та неперевіреної інформації». Вона спрямована на підбурювання та розхитування суспільно-політичної ситуації в країні, нагнітання соціальних настроїв та, як наслідок, зрив мобілізації, заявили у війську.Сухопутні війська наголосили, що будь-які викривлення та маніпулятивні тлумачення вимог чинного законодавства України щодо мобілізації чи поширення неправдивої інформації, зокрема через інтернет, з корисливою метою покликані «підривати довіру суспільства до державних інституцій та Сил оборони».Сухопутні війська нагадали, що за законом компетентні органи можуть порушувати кримінальні провадження для захисту законної діяльності Сил оборони та безпеки громадян. Зокрема, правоохоронці можуть перевіряти прямі звинувачення у нібито незаконних діях представників ТЦК.Командування Сухопутних військ закликало українців, зокрема блогерів, а також медіа послуговуватись офіційною та перевіреною інформацією.Водночас у війську запевнили, що всі наявні порушення з боку самих ТЦК не залишаються без «належної оцінки» та контролю командування. Тож кожному випадку надають правову оцінку з усіма санкціями.Окрім того, в усіх обласних центрах України регіональні ТЦК взаємодіють із представниками уповноваженого Верховної Ради з прав людини.